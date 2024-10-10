Hekimsen'den Aile Hekimliği Yönetmeliği Üzerine Açıklama

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban tarafından yapılan basın açıklamasında, aile hekimlerinin durumuna dikkat çekildi. Kurban, aile hekimlerinin gelirlerinde %20 oranında bir azalma beklediklerini belirtti.

Aile Hekimlerinin Gelir Kaybı

Kurban, "Yönetmelik taslağında yer alan düzenlemelere bakıldığında, aile hekimlerinin gelirlerinde %20'ye varan bir azalma olacağı aşikardır. Enflasyona karşı tüm çalışanların maaşlarının artırılmasına çalışılırken, aile hekimlerinin durumunun dikkate alınmaması kabul edilemez,” dedi.

Maaşlarda Kesinti ve Aile Hekimlerinin Sorunları

Yönetmelikte, aile hekimlerine götürü usulüyle ödenen hasta sayısının 4 binden 3 bine düşürülmesinin maaşlarda %12,5 kayba yol açacağını ifade eden Kurban, aleyhteki uygulamanın aile hekimleri için ciddi bir sorun oluşturduğunu vurguladı.

Kurban, ayrıca diş hekimlerinin 10 dakikalık hasta randevularından şikayetçi olduklarını belirtti. Bu uygulamanın da gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban, Hekimsen Ankara Şubesi'nde, Sağlık Bakanlığının "Aile Hekimliği Yönetmeliği" çalışmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban, Hekimsen Ankara Şubesi'nde, Sağlık Bakanlığının "Aile Hekimliği Yönetmeliği" çalışmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.