DOLAR
34,2 0,07%
EURO
37,58 -0,32%
ALTIN
2.886,42 -0,6%
BITCOIN
2.086.311,34 -0,95%

Hekimsen'den Aile Hekimliği Yönetmeliği Üzerine Açıklama

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban, aile hekimlerine yönelik yeni yönetmeliğin gelir kaybına yol açacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:45
Hekimsen'den Aile Hekimliği Yönetmeliği Üzerine Açıklama

Hekimsen'den Aile Hekimliği Yönetmeliği Üzerine Açıklama

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban tarafından yapılan basın açıklamasında, aile hekimlerinin durumuna dikkat çekildi. Kurban, aile hekimlerinin gelirlerinde %20 oranında bir azalma beklediklerini belirtti.

Aile Hekimlerinin Gelir Kaybı

Kurban, "Yönetmelik taslağında yer alan düzenlemelere bakıldığında, aile hekimlerinin gelirlerinde %20'ye varan bir azalma olacağı aşikardır. Enflasyona karşı tüm çalışanların maaşlarının artırılmasına çalışılırken, aile hekimlerinin durumunun dikkate alınmaması kabul edilemez,” dedi.

Maaşlarda Kesinti ve Aile Hekimlerinin Sorunları

Yönetmelikte, aile hekimlerine götürü usulüyle ödenen hasta sayısının 4 binden 3 bine düşürülmesinin maaşlarda %12,5 kayba yol açacağını ifade eden Kurban, aleyhteki uygulamanın aile hekimleri için ciddi bir sorun oluşturduğunu vurguladı.

Kurban, ayrıca diş hekimlerinin 10 dakikalık hasta randevularından şikayetçi olduklarını belirtti. Bu uygulamanın da gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban, Hekimsen Ankara Şubesi'nde, Sağlık Bakanlığının "Aile...

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban, Hekimsen Ankara Şubesi'nde, Sağlık Bakanlığının "Aile Hekimliği Yönetmeliği" çalışmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban, Hekimsen Ankara Şubesi'nde, Sağlık Bakanlığının "Aile...

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban, Hekimsen Ankara Şubesi'nde, Sağlık Bakanlığının "Aile Hekimliği Yönetmeliği" çalışmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran ve Umman'dan Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
3
Nükleer Beşli New York’ta Bir Araya Geliyor
4
Patates Tüketimi İçin Talep Yaratılmalı
5
Moratinos'tan 3. Dünya Savaşı Uyarısı: Orta Doğu'da Tehlikeli Gelişmeler
6
Bakırköy'de Kadın Cinayeti ve İntihar: Olayın Detayları
7
Ayvalık'ta Deniz Çayırlarını Koruma Projesi Başlatıldı

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak