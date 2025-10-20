Hekimsen'den 'Hekimlik Meslek Kanunu' Talebi: Bakanlık ve TBMM'ye Ziyaret

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban, 'Hekimlik Meslek Kanunu' önerilerini Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş ve İbrahim Yurdunuseven ile paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 12:05
Ziyarette hedef ve ele alınan başlıklar

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban, beraberindeki sendika yetkilileriyle Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunuseven'i ziyaret ederek, doktorlara yönelik bir meslek kanunu hazırlanmasına ilişkin önerilerini sundu.

Sendikanın açıklamasına göre ziyaretler, sağlıkta adalet, etik standartlar ve mesleki güvenceyi esas alan 'Hekimlik Meslek Kanunu' çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

Görüşmelerde, tasarıda yer alan temel başlıkların mevcut mevzuatla uyumu, sağlık hizmetlerine etkisi ve yasal çerçevesi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Taraflar bilim, etik ve uygulama düzeyinde değerlendirme yürüttü. Ayrıca aile hekimliği uzmanları ve saha aile hekimliği uzmanlığı hakları, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının etik ve bilimsel standardı, tıbbi deontoloji ilkeleri, Türk Tabipleri Birliği'nin işlevsel yapısı, hekimlerin özlük hakları ve hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) düzenlemeleri gibi konular ele alındı. Sendikanın bu konudaki önerileri yetkililerle paylaşıldı.

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban (solda), TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunuseven'i (ortada) ziyaret etti.

