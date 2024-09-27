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Helene Kasırgası Florida'da 4. Kategorisiyle Vurdu

Florida'da Helene Kasırgası, 3 ölüm ve büyük yıkımlara neden oldu. Enerji kesintileri yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:14
Helene Kasırgası Florida'da 4. Kategorisiyle Vurdu

Helene Kasırgası Florida'yı Vurdu

ABD'nin Florida eyaletinin kıyı çizgisine 4. kategori ile ulaşan Helene Kasırgası, ilk belirlemelere göre 3 kişinin ölümüne neden oldu. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın Florida'nın kuzeybatı sahillerine saatte yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıkladı.

Vali Uyarıda Bulundu

Florida Valisi Ron DeSantis, kasırga nedeniyle bölge sakinlerini koruma konusunda bilgilendirirken, "Floridalılar sabah uyandıklarında daha fazla can kaybı ve yıkım ile karşılaşma ihtimali yüksek," dedi.

Enerji Kesintileri ve Devam Eden Etkiler

Yetkililer, Helene Kasırgası'nın Georgia ve North Carolina eyaletlerinde etkilerini sürdürmeye devam ettiğini belirtti. Florida'da, 1.2 milyondan fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı bildirildi. Georgia'da ise 190 bin, North Carolina'da ise 30 binden fazla ev enerji kesintisi yaşadı. Ayrıca, kasırganın bu eyaletlerde hortumlara yol açabileceği konusunda da uyarılar yapıldı.

Acil Durum İlanları

Dün, kasırga sebebiyle Florida, Georgia, North Carolina ve South Carolina eyaletlerinde "acil durum" ilan edildi. Yetkililer, bölgedeki durumu yakından takip etmeye devam ediyor.

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