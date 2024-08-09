Helicobacter pylori Tedavisi Mide Kanseri Riskini Azaltıyor

Helicobacter pylori Enfeksiyonu ve Mide Kanseri İlişkisi

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, midede enfeksiyon ve ülser oluşturan Helicobacter pylori bakterasının tedavisinin, mide kanseri riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu. Bu bulgular, Çin'deki bilim insanlarının gerçekleştirdiği geniş çaplı bir araştırmaya dayanmaktadır.

Çin'deki Araştırma Sonuçları

Çin'in Şantung eyaletinde başlatılan çalışmada, yaklaşık 180 bin katılımcının 100 bininde H. pylori bakterisi tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, H. pylori tedavisi uygulanan bireylerde mide kanserine yakalanma olasılığının %13, bakterinin tamamen temizlendiği kişilerde ise bu oranın %19'a kadar düştüğünü göstermektedir.

Antibiyotik Tedavisinin Etkisi

H. pylori enfeksiyonu taşıyan 100 bin katılımcıdan bir grubuna antibiyotik ve mide asidini önleyici tedavi uygulanmış; bu grubun %73'ünde bakterinin yok edilmesi sağlanmıştır. Yaklaşık 12 yıl sonra tedavi edilen grup arasında 354, tedavi görmeyen grup arasında ise 399 mide kanseri vakası kaydedilmiştir.

Yaşın Önemi

Çalışmada dikkat çeken bir diğer unsur ise, H. pylori tedavisinin 45 yaş altındaki bireylerde daha etkili olduğudur. Bu grup içinde kanserin önlenmesindeki başarı oranı %35, kanser kaynaklı ölümlerin önlenmesinde ise %43 olarak saptanmıştır.

Japonya'daki Benzer Çalışmalar

Japonya, dünya genelinde en yüksek mide kanseri oranına sahip üçüncü ülke olarak, H. pylori testi ve tedavisine yönelik düzenli sağlık kontrolleriyle dikkat çekmektedir. 2013-2019 yılları arasında 8.5 milyon insanın tedavi gördüğü ve bu durumun, mide kanseri ölümlerinin yıllık 50 binlerden 42 bin 300'e düştüğünde etkili olduğu belirtilmektedir.

Ekonomik Tasarruf ve Gelecek Öngörüleri

Kitasato Üniversitesi'nden Dr. Akiko Kowada, H. pylori tedavisinin Japonya'da 284 bin mide kanseri vakasını ve buna bağlı 65 bin ölümü önleyebileceğini hesaplamış, ayrıca sağlık maliyetlerinde 3.75 milyar dolar tasarruf sağlanacağını öne sürmüştür.

Bu bulgular, H. pylori tedavisinin sadece sağlık açısından değil, ekonomik açıdan da son derece önemli olduğunu göstermektedir.