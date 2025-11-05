Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti

Çorum Bayat'ta 2 Kasım'da motosiklet kazası geçiren 17 yaşındaki Tuncay Kurt, durumunun ağırlaşması üzerine Sağlık Bakanlığı helikopteriyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:05
Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti

Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti

Hızlı müdahale ve kritik sevk

Çorum’un Bayat ilçesinde 2 Kasım Pazar günü meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Tuncay Kurt, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın üzerinden üç gün geçtiği bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kurt, ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi ve burada iki gün süreyle tedavi altında tutuldu.

Tedavi sürecinde sağlık durumunun ağırlaşması üzerine, sevk kararı alındı. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, sevk için görevlendirildi ve Çorum Şehir Stadyumu otoparkına iniş yaptı.

Hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından helikoptere alınan Tuncay Kurt, ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesine nakledildi. Yetkililerden konuya ilişkin başka bir açıklama henüz yapılmadı.

ÇORUM'UN BAYAT İLÇESİNDE ÜÇ GÜN ÖNCE MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA AĞIR YARALANAN 17...

ÇORUM'UN BAYAT İLÇESİNDE ÜÇ GÜN ÖNCE MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA AĞIR YARALANAN 17 YAŞINDAKİ ÇOCUK, HASTANEDEKİ TEDAVİSİNİN ARDINDAN DURUMUNUN AĞIRLAŞMASI ÜZERİNE AMBULANS HELİKOPTERLE ANKARA'YA SEVK EDİLDİ.

ÇORUM'UN BAYAT İLÇESİNDE ÜÇ GÜN ÖNCE MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA AĞIR YARALANAN 17...

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı
2
Cudi Dağı'nda 9-18 Kasım 2025 Mühimmat İmha Faaliyeti
3
Meram 2035'e Sıfır Atık Vizyonuyla Hazırlanıyor
4
KBÜ’den Öğretmenlere 'Yapay Zekâ ile Yabancı Dil Öğretimi' Semineri
5
Aydın'da Ata Tohumları Geleceğe Taşınıyor — Başkan Çerçioğlu Öncülüğünde
6
Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti
7
Yeniceliler TBMM'de Birlik ve Yatırım Talepleri

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi