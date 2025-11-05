Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti

Hızlı müdahale ve kritik sevk

Çorum’un Bayat ilçesinde 2 Kasım Pazar günü meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Tuncay Kurt, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın üzerinden üç gün geçtiği bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kurt, ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi ve burada iki gün süreyle tedavi altında tutuldu.

Tedavi sürecinde sağlık durumunun ağırlaşması üzerine, sevk kararı alındı. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, sevk için görevlendirildi ve Çorum Şehir Stadyumu otoparkına iniş yaptı.

Hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından helikoptere alınan Tuncay Kurt, ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesine nakledildi. Yetkililerden konuya ilişkin başka bir açıklama henüz yapılmadı.

