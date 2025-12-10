Helikopter Destekli 'Huzur İstanbul' Uygulaması 39 İlçede: Taksim'de Sıkı Denetim

Uygulamanın Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde akşam saatlerine doğru 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama 39 ilçede helikopter destekli denetimlerle sürdü.

Operasyona Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis ve bekçi katıldı.

Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı. Araçlar durdurularak sürücüler ve araçlar ekipler tarafından detaylı şekilde arandı; polis helikopteri de havadan destek verdi.

Narkotik Köpeği durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışlar kapatıldı, denetlenen kişilerin GBT sorgulamaları ile el çantaları, valizler ve araçlar kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamada Özel Harekat polisinin de görev aldığı belirtildi. Uygulamada olumsuz bir durumla karşılaşılmazken, çalışmanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

POLİS TAKSİM MEYDANI’NDA KUŞ UÇURTMADI