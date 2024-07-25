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Helikopter Kazası: Avustralya'da İki Pilot Hayatını Kaybetti

Camballin'de iki helikopterin havada çarpışması sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:54
Helikopter Kazası: Avustralya'da İki Pilot Hayatını Kaybetti

Avustralya'da Trajik Helikopter Çarpışması

Avustralya'nın batısındaki Camballin bölgesinde gerçekleşen korkunç bir kazada, iki helikopter havada çarpıştı ve bu kaza sonucunda iki pilot yaşamını yitirdi.

Kaza Anı ve Detaylar

Polis tarafından yapılan açıklamalara göre, Batı Avustralya eyaletindeki Anderson Dağı İstasyonu yakınlarında, hayvan çiftliklerinde kullanılan Robinson R22 tipi iki helikopter, sığır toplama amacıyla kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra çarpıştı.

Kaza, yerel saatle 6:20'de meydana geldi. Polis, helikopterlerde yolcu bulunmamakla birlikte, pilotların çarpışma sonucu aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bu trajik olay, havacılık güvenliği açısından önemli bir tartışmayı da beraberinde getirebilir.

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