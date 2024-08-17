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Hemofiliye Tatlı Destek: İstanbul'da Gençlerin Farkındalık Projesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileri, hemofili hastalığına dikkat çekmek için tatlılar ikram ederek toplumsal farkındalık oluşturdu.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 09:25
Hemofiliye Tatlı Destek: İstanbul'da Gençlerin Farkındalık Projesi

İstanbul'da Farkındalık Yaratma Projesi

Şehirde düzenlenen TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında gençler, hemofili hastalığına dikkat çekmek amacıyla "Hemofiliye Tatlı Destek" etkinliğini gerçekleştirdi.

Finalist Proje: Hemofiliye Yenilikçi Yaklaşımlar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencileri Ceyda Kılıç, Eylul Sıla Tiryaki ve Zeynep Nisa Türk, TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması "Nadir Hastalıklar" kategorisinde finale kalmayı başardı. Projeleri, "Hemofili Tedavisine Yeniliksel Yaklaşımlar" adıyla anılmakta.

Etkinlikte Tatlı Dağıtıldı

Final için çalışmalarını sürdüren öğrenciler, Bahçelievler Belediyesi’nde Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile bir araya geldi ve hemofili hastalığı hakkında farkındalık yaratmak için kırmızı renkte hazırladıkları pasta ve tatlıları halka ikram ettiler.

Toplumsal Farkındalık Vurgusu

Öğrencilerden Ceyda Kılıç, projenin sosyal farkındalık yaratmak amacıyla hazırlandığını belirterek, "Burada yapmamız gereken en önemli şey hemofili hastalığına dikkat çekmekti. Kırmızı tatlılarla bu amaçla insanlara ulaşmayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanından Destek

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, gençlerin çalışmalarına desteklediklerini vurguladı. "Genç arkadaşlarımız, yılların sorununa çözüm aramakta. Biz de onlara elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz," dedi.

Proje kapsamında, hemofili hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlikler, toplumda bu konunun daha fazla konuşulmasını ve anlaşılmasını sağlamayı amaçlıyor.

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