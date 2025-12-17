Hemoroid Tedavisinde Kişiye Özel Yaklaşım: Dr. Hakan Gökbayır Anlatıyor

Hemoroidde tedavi yakınmanın düzeyine göre planlanıyor diyen Genel Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Hakan Gökbayır, tedavide ilk adımın bağırsak alışkanlıklarını düzene sokmak olduğunu belirtiyor.

Uzman Görüşü ve Lazer Tedavisi

Güven Çayyolu Tıp Merkezi Genel Cerrahi Bölümü'nden Uzm. Dr. Hakan Gökbayır, halk arasında basur veya mayasıl olarak bilinen hemoroidin anüs bölgesindeki toplardamarların genişlemesiyle ortaya çıktığını ifade etti. Dr. Gökbayır, lazer tedavisinin temel amacının damarlara enerji vererek hemoroid damarlarını büzüştürmek ve kapatmak olduğunu ve lazerin uygun hastalarda etkili bir seçenek olabildiğini vurguladı.

Belirtiler ve Nedenler

Hemoroidde görülen başlıca şikâyetler arasında ağrı, makattan kanama, kaşıntı ve tahriş, akıntı ve ıslaklık hissi yer alıyor. Hemoroid oluşumunda ise genetik yatkınlık, uzun süren kabızlık, gebelik, obezite ve düzensiz tuvalet alışkanlığı önemli nedenler arasında sayılıyor.

Tanı muayene ile konur, gerekirse rektoskopi yapılır

Tanının çoğu zaman muayene ile konduğunu belirten Dr. Gökbayır, bazı hastalarda tanıyı netleştirmek için rektoskopi yapılmasının gerekebileceğini söyledi. Orta dereceli hemoroidlerde lastik bant ligasyonu, infrared ve skleroterapi gibi anestezi gerektirmeyen yöntemlerin de uygulanabildiğini aktardı.

Tedavi Seçenekleri ve Kişiye Özel Planlama

Daha ileri durumlarda anestezi ile yapılan yöntemlerin daha iyi sonuç verdiğini belirten Gökbayır, bu aşamada lazer, longo (stapler hemoroidopeksi) ve anüs bölgesindeki atardamarın bağlanması gibi seçeneklerin değerlendirilebileceğini ifade etti. Hangi yöntemin tercih edileceğine; yaş, yaşam tarzı, şikayetlerin şiddeti ve tekrar sıklığı ile muayene bulguları göz önünde bulundurularak karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Ameliyat ve İyileşme Süreci

Cerrahi yöntemler arasında hemoroidlerin kesilip çıkarılması ve dikişle kapatılması işlemlerinin günümüzde de kullanıldığını, bu müdahalelerde ileri teknolojik cihazlardan yararlanılabildiğini aktaran Gökbayır, hemoroid ameliyatı olan hastaların çoğunun aynı gün veya ertesi gün taburcu edildiğini belirtti. İyileşme süresi uygulanan yönteme ve kanama, şişlik, akıntı gibi şikâyetlerin varlığına göre 1 hafta ile 1 ay arasında değişebiliyor. Hastaların çoğu zaman ameliyat günü ayağa kalkabildiği ve kısa sürede günlük yaşama dönebildiği vurgulandı.

GENEL CERRAHİ UZMANI DR. HAKAN GÖKBAYIR