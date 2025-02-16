Hemşire Nurgül Altunbaş, Hasta ve Engelli 5 Kediye Yuvasını Açtı

Trabzon'da hemşire Nurgül Altunbaş, sokakta bulduğu hasta ve engelli 5 kediye evinde sıcak bir yuva sundu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 12:45
Hemşire Nurgül Altunbaş, Hasta ve Engelli 5 Kediye Yuvasını Açtı

Hasta ve Engelli Kedilere Şefkat Eli

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Nurgül Altunbaş, hasta ve engelli beş kediye sunduğu sıcak yuva ile örnek bir hikaye sergiliyor. 40 yaşındaki hemşire, çalışma hayatında karşılaştığı sokaktaki hayvanlara olan duyarlılığını, eşi ve iki kızıyla birlikte hayata geçiriyor.

Şefkatle Sahiplenilen Kediler

Altunbaş, sokaktan sahiplenip evine aldığı kedilere “Pamir”, “Ada”, “Güneş”, “Magi” ve “Mia” isimlerini verdi. Kedilerin sağlık kontrolleri ve aşıları düzenli bir şekilde yaptırılırken, Altunbaş, onların hayata katılımları için kimlik ve hayvan pasaportu çıkarttı. 'Daha önce, evde kedi bakamayacağımı düşünüyordum' diyen Altunbaş, sahiplenme sürecine nasıl girdiklerini şu sözlerle anlattı:

"İsmini Ada koyduğumuz kedi karşıma çıktı. Annesini köpekler parçalamıştı. Sokakta üç gün aç susuz kaldı. Önüne koyduğum mamaya saldırınca Ada hayatımıza girdi. Ada'nın **astım** hastası olduğunu öğrendik ve onunla bağım daha da güçlendi."

Kedilerin Bakımında Aile Desteği

Nurgül Altunbaş, bu süreçte ailesinin desteğini her zaman hissettiğini ve aşı ile sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasının önemine vurgu yaptı. Kedilerin sadece fiziksel sağlıklarının değil, ruhsal ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti:

"Çünkü eve alışan kedi, bir daha asla sokakta yapamaz. Mama bulamıyor ve beslenemiyor."

Engelli Kedilere Destek Çağrısı

Yardımseverlik anlayışıyla projelerini sürdüren Altunbaş, engelli ve hasta kedilere bakım vermenin önemine dikkat çekti. "Bu kediler sokakta hayatlarını sürdüremez. Her insanın bu canlılara yardım etmesini istiyorum. İlaçlarının verilmesi ve düzenli kontrollerin sağlanması için ev ortamı şarttır," diyerek hayvanseverlere çağrıda bulundu.

Kedi Sever Cemre’nin Düşünceleri

Altunbaş’ın kızı Cemre, kedilerle yaşamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Uyandığım zaman onların birini görmek hoşuma gidiyor,” dedi. Cemre, evde bir mama kabının bulunmasının kendisine mutluluk verdiğini belirtti.

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