Hendek'te Dereye Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Hendek'te Yaşanan Olay

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşanan olayda, Başpınar Mahallesi Mezbahane bölgesinde bir kişi dereye düştü. Olayın haber verilmesi üzerine, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Kurtarma Çalışmaları

Ekipler, dikkatli bir şekilde dereye düşen kişiyi bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Yaralı olarak kurtarılan Vedat Bozoğ, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Son Durum

Hastaneye sevk edilen Bozoğ’un sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı. Yetkililer, böyle bir kazanın tekrar yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dereye düşerek yaralanan kişi, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dereye düşerek yaralanan kişi, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.