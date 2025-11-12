Hendek'te Jandarmadan Kaçakçılığa Geçit Yok: 1 Gözaltı
Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Vatandaş güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmada önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.
Operasyon Detayları
Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda E.T. (36) isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada çok sayıda kaçak ürün bulundu.
Ele Geçirilen Malzemeler
Aramada ele geçirilenler arasında 408.800 adet boş makaron, 83 adet 100 gramlık tütün paketi, 10 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet tütün sarma makinası, 1 adet hava kompresörü, 1 adet elektrik panosu ve 1 adet hassas terazi yer alıyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.
