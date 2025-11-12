Hendek'te Jandarmadan Kaçakçılığa Geçit Yok: 1 Gözaltı

Sakarya Hendek'te jandarma operasyonunda E.T. (36) gözaltına alındı; 408.800 boş makaron ve çeşitli tütün ürünleri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 20:57
Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Vatandaş güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmada önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda E.T. (36) isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada çok sayıda kaçak ürün bulundu.

Ele Geçirilen Malzemeler

Aramada ele geçirilenler arasında 408.800 adet boş makaron, 83 adet 100 gramlık tütün paketi, 10 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet tütün sarma makinası, 1 adet hava kompresörü, 1 adet elektrik panosu ve 1 adet hassas terazi yer alıyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

