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Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı Konya ve Çevresinde Kılındı

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:11
Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı Konya ve Çevresinde Kılındı

Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'daki camilerde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı icra edildi. Namaz, Konya'daki Sultan Selim Camisi'nde kılındı.

Konya İmamı Prof. Dr. Ali Öge’nin Yönetiminde

Binlerce kişi, Konya'nın tarihi Sultan Selim Camisi önünde toplandı ve İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge önderliğinde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı. Önceki gün Tahran'da suikasta uğrayan Heniyye için dua eden Öge, aynı zamanda tüm şehitler için de selam durdu.

Katılımlar ve Duygusal Anlar

Cenaze törenine Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ve AK Parti İl Başkanı Hassan Angı gibi önemli isimler katıldı.

Aksaray ve Karaman’da Gıyabi Törenler

Aksaray'da temas edilen Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi mekanlarda gıyabi cenaze namazı kılındı. Avlular dolup taşarken cemaat, yoğunluktan dolayı cami içinde yer bulmakta zorlandı.

Karaman'da ise Aktekke Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlar, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek Heniyye için dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Afyonkarahisar'da Benzer Tören

Afyonkarahisar'daki camilerde de Heniyye için gıyabi cenaze namazı yapıldı. İmaret Camisi’nde İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından kılınan namaza yoğun katılım gerçekleşti.

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