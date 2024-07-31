Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Heniyye'nin Oğlundan Anlamlı Açıklama

Abdusselam Heniyye, babasının kanının Gazze'deki çocukların kanından daha değerli olmadığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:47
Heniyye'nin Oğlundan Anlamlı Açıklama

Heniyye'nin Oğlu: "Babamın Kanı Gazzeli Çocukların Kanından Daha Kıymetli Değil"

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin en büyük oğlu Abdusselam Heniyye, yaptığı açıklamada, babasının kanının Gazze'deki çocukların kanıyla eşdeğer olduğunu belirtti. Abdusselam, "İşgalcilere 'ne kadar öldürürseniz öldürün, Filistin halkının yürüyüşünü ve devrimini durduramayacaksınız' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Vurgusu

Abdusselam, babası için dökülen gözyaşlarının, şehit ailelerinin gözyaşlarına kıyasla daha kıymetli olmadığını dile getirdi. Sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda ise, "Onun vasiyeti her zaman arzuladığı ulusal birlik, Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirmek ve halkımız için zafer kazanmaktı" dedi.

Babasının Mücadelesi ve Suikast Girişimleri

Heniyye, babasının çocukluğundan beri direniş yolunu takip ettiğini ve bu süreçte birçok suikast girişimine maruz kaldığını söyledi. Abdusselam, "Ayrılığın zor olduğunu ancak en hayırlı ayrılık olduğunu düşünüyorum," dedi. 7 Ekim'de yaşanan olaylarla ilgili de, "Heniyye'nin oğulları ve torunları, İsrail'in burnunu yere sürttü ve Heniyye’nin halkı, tarihin en büyük katliamında dimdik ayakta kaldı" şeklinde konuştu.

Suikast Girişimi

Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamada, Tahran'daki konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. Hem İran hem de Hamas, bu suikast girişiminden İsrail’i sorumlu tuttu. İsrailli yetkililer ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak göreve başlamıştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin en büyük oğlu Abdusselam Heniyye, babasına İran'ın...

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin en büyük oğlu Abdusselam Heniyye, babasına İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin AA muhabirine konuştu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin en büyük oğlu Abdusselam Heniyye, babasına İran'ın...

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin en büyük oğlu Abdusselam Heniyye, babasına İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin AA muhabirine konuştu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin en büyük oğlu Abdusselam Heniyye, babasına İran'ın...

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin en büyük oğlu Abdusselam Heniyye, babasına İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin AA muhabirine konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı

Belediye çalışanlarına büyük müjde maaşlara ek 25.550 TL promosyon!

Gençlere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi müjdesi! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı!

İş Bankası 35 bin TL maaş ile güvenlik görevlisi alımı başladı! Lise mezunları için büyük fırsat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı

İş Bankası 35 bin TL maaş ile güvenlik görevlisi alımı başladı! Lise mezunları için büyük fırsat!

YKS ve LGS'de ilk 1000’e girenlere büyük müjde başarılı öğrencilere burs imkanı!

Samsung, ücretsiz yükseltme alacak en son Android telefonunu duyurdu: İşte tam liste

Sofraya geldiği anda bitti! Pazar kahvaltısına ne yapsam diye düşünenlere mis gibi kaşık dökmesi tarifi

Türk Hava Yolları, lise mezunu 18.100 dolar maaş ile pilot alım ilanı açtı!

Bankalarda faiz depremi! Mevduat faizlerinde büyük yükseliş: 120 bin TL'ye maaş bağlıyor!

Gençlere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi müjdesi! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı!

TSK Orduevi en az ilkokul mezunu işçi alımı İçin ilan yayımladı! Detaylar ve başvuru şartları

Belediye çalışanlarına büyük müjde maaşlara ek 25.550 TL promosyon!