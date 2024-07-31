Heniyye'nin Oğlundan Anlamlı Açıklama

Heniyye'nin Oğlu: "Babamın Kanı Gazzeli Çocukların Kanından Daha Kıymetli Değil"

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin en büyük oğlu Abdusselam Heniyye, yaptığı açıklamada, babasının kanının Gazze'deki çocukların kanıyla eşdeğer olduğunu belirtti. Abdusselam, "İşgalcilere 'ne kadar öldürürseniz öldürün, Filistin halkının yürüyüşünü ve devrimini durduramayacaksınız' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Vurgusu

Abdusselam, babası için dökülen gözyaşlarının, şehit ailelerinin gözyaşlarına kıyasla daha kıymetli olmadığını dile getirdi. Sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda ise, "Onun vasiyeti her zaman arzuladığı ulusal birlik, Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirmek ve halkımız için zafer kazanmaktı" dedi.

Babasının Mücadelesi ve Suikast Girişimleri

Heniyye, babasının çocukluğundan beri direniş yolunu takip ettiğini ve bu süreçte birçok suikast girişimine maruz kaldığını söyledi. Abdusselam, "Ayrılığın zor olduğunu ancak en hayırlı ayrılık olduğunu düşünüyorum," dedi. 7 Ekim'de yaşanan olaylarla ilgili de, "Heniyye'nin oğulları ve torunları, İsrail'in burnunu yere sürttü ve Heniyye’nin halkı, tarihin en büyük katliamında dimdik ayakta kaldı" şeklinde konuştu.

Suikast Girişimi

Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamada, Tahran'daki konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. Hem İran hem de Hamas, bu suikast girişiminden İsrail’i sorumlu tuttu. İsrailli yetkililer ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak göreve başlamıştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin en büyük oğlu Abdusselam Heniyye, babasına İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin AA muhabirine konuştu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin en büyük oğlu Abdusselam Heniyye, babasına İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin AA muhabirine konuştu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin en büyük oğlu Abdusselam Heniyye, babasına İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin AA muhabirine konuştu.