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Heniyye Suikastı, Netanyahu'nun Gündemindeki Esir Takasını Gölgede Bıraktı

Haaretz'in makalesine göre, İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast, Netanyahu'nun esir takası gündeminin dışında olduğunu gösteriyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:45
Heniyye Suikastı, Netanyahu'nun Gündemindeki Esir Takasını Gölgede Bıraktı

Heniyye Suikastı ve Gündem Değişikliği

İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yayınlanan analizde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye gerçekleştirilen suikastın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gündeminde esir takası konusunun yer almadığını vurguladığı ifade edildi.

Bölgede Artan Çalkantılar

Amos Harel tarafından kaleme alınan makalede, Heniyye suikastının yanı sıra Hizbullah'ın önde gelen liderlerinden Fuad Şükür'ün Beyrut'taki bir saldırıda öldürülmesi ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf'a yönelik iddia edilen suikastların bölgedeki istikrarsızlığı artırdığı belirtildi. Bu durum, İsrail'in İran ve Hizbullah gibi gruplardan gelebilecek misillemelere karşı hazırlık yapmasına neden olduğu kaydedildi.

Esir Takası İçin Umutlar Soluyor

Bölgedeki gelişmeler, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında bir esir takası mutabakatına varılma ihtimalinin neredeyse sıfıra indiğini gösteriyor. Bu çerçevede, olası misillemelerin "birkaç gün" sürebileceği, İsrail'in bu tepkilere karşılık vermesinin beklendiği vurgulandı.

Başbakan Netanyahu'nun İkili Politikası

Heniyye suikastının, her iki taraf arasında devam eden dolaylı müzakerelerin ortasında gerçekleştiğine dikkat çekilen makalede, "Başbakan Netanyahu'nun kendi siyasi gündeminin var olduğu ve rehineleri eve getirmenin öncelikli hedefi olmadığı açıkça görülüyor" ifadesi yer aldı. Netanyahu'nun, ABD'de esir aileleriyle yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmesine rağmen, hemen ardından esir takasını zorlaştıracak yeni şartlar öne sürdüğü yorumlarına da yer verildi.

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