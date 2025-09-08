Her Çocuk Bir Fidan: Okullarda 'İlk Ders Yeşil Vatan' Başladı

Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan Temasıyla Okullarda Hayata Geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde yeni öğretim yılının ilk dersi "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" temasıyla gerçekleştirildi.

Katılım ve Mekân

Tüm kademelerde yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, bu yıl açılması planlananlarla birlikte ülke genelinde 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte bir araya geldi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı.

Etkinlikler ve İçerikler

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü doğrultusunda okulların ilk gününde "Her Çocuk Bir Fidan" temalı bir kısa film gösterildi. Tüm ilkokullarda öğrencilere, bakımlarını yapıp uygun zamanda toprakla buluşturmaları için fidan dağıtıldı. Ortaokul ve liselerde ise sulanabilir alanlarda dikim etkinlikleri planlandı.

Okullarda yıl boyunca, doğa sevgisinin pekiştirilmesi, "Yeşil Vatan"ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık, fidan dikimi ve orman temizliği gibi çalışmaların sürdürülmesi hedefleniyor. Ayrıca "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında eğitimler, şenlikler, atölyeler ve saha çalışmaları düzenlenecek.

Uyum Süreçleri ve Erişim

Okul öncesi eğitime başlayanlar ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlendi. Ortaokula başlayan öğrencilerin okula uyumunu sağlamak amacıyla yapılacak rehberlik çalışmaları ise bu hafta içinde 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Her Çocuk Bir Fidan temalı kısa filme Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişilebiliyor.