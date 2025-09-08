Her Çocuk Bir Fidan: Okullarda 'İlk Ders Yeşil Vatan' Başladı

2025-2026'da 'Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü' ile 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' temasıyla buluştu.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:51
Her Çocuk Bir Fidan: Okullarda 'İlk Ders Yeşil Vatan' Başladı

Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan Temasıyla Okullarda Hayata Geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde yeni öğretim yılının ilk dersi "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" temasıyla gerçekleştirildi.

Katılım ve Mekân

Tüm kademelerde yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, bu yıl açılması planlananlarla birlikte ülke genelinde 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte bir araya geldi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı.

Etkinlikler ve İçerikler

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü doğrultusunda okulların ilk gününde "Her Çocuk Bir Fidan" temalı bir kısa film gösterildi. Tüm ilkokullarda öğrencilere, bakımlarını yapıp uygun zamanda toprakla buluşturmaları için fidan dağıtıldı. Ortaokul ve liselerde ise sulanabilir alanlarda dikim etkinlikleri planlandı.

Okullarda yıl boyunca, doğa sevgisinin pekiştirilmesi, "Yeşil Vatan"ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık, fidan dikimi ve orman temizliği gibi çalışmaların sürdürülmesi hedefleniyor. Ayrıca "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında eğitimler, şenlikler, atölyeler ve saha çalışmaları düzenlenecek.

Uyum Süreçleri ve Erişim

Okul öncesi eğitime başlayanlar ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlendi. Ortaokula başlayan öğrencilerin okula uyumunu sağlamak amacıyla yapılacak rehberlik çalışmaları ise bu hafta içinde 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Her Çocuk Bir Fidan temalı kısa filme Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişilebiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, Şehit Kırboğa'nın Çocuklarını Makam Aracıyla Okula Bıraktı
2
Küresel Sumud Filosu: Türk aktivistler Sicilya'da son hazırlıkları tamamlıyor
3
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
4
Kuzey Makedonya 34. Bağımsızlık Yılını Üsküp'te Kutladı
5
Edirne 230 Balkan Öğrencisini Ağırlıyor
6
Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
İngiltere'den uyarı: İşbirliği yapmayan ülkelere vize askısı gelebilir

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat