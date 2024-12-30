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Her Sigara, Yaşam Süresini Yaklaşık 20 Dakika Kısaltıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, içilen her sigaranın yaşam süresini kısalttığını ve sigarayı bırakmanın önemli faydalarını ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:34
Her Sigara, Yaşam Süresini Yaklaşık 20 Dakika Kısaltıyor

İngiltere'den Çarpıcı Sigara Araştırması

İngiltere'deki University College London (UCL) tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, sigara içmenin yaşam süresini kısalttığı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, içilen her bir sigara, ortalama yaşam süresinden yaklaşık 20 dakika kısaltıyor.

Günde 10 Sigara İçenlerin Kaybı

The Guardian gazetesinin haberine göre, UCL araştırmacıları, 1951'de başlayan British Doctors Study ve 1996'dan bu yana kadın sağlığını inceleyen Million Women Study gibi kapsamlı araştırmaların verilerini inceledi. Çalışma sonucunda, günde 10 sigara içen bir kişinin, sigarayı bırakması durumunda, 1 yıl içinde yaşam süresinin 50 gün kısalmasının önüne geçebileceği tespit edildi.

Yaşam Süresinin Uzatılması

Araştırma sonuçları, günde 10 sigara içen biri için 1 Ocak'tan itibaren sigarayı bırakmanın, 8 Ocak’a kadar 1 gün yaşam süresinin kısalmasının önüne geçebileceğini gösteriyor. Bu kişi, sigara içmemeye devam ederse, 5 Şubat'ta 1 hafta, 5 Ağustos'ta ise 1 ay kısalma süresinin engellenebileceği anlamına geliyor.

Orta Yaşta Sağlıklı Yaşamı Korumak

Araştırma ekibinin bir üyesi olan Sarah Jackson, sigara içmeyenlerin yaşam sürelerinden ortalama 10 yıl kaybettiğini belirtti. Jackson, "Sigara içmeyenler, sadece yaşlılık döneminde kayıplar yaşadıklarını düşünmemelidir. Sigara, orta yaşlardaki sağlıklı yıllarımızdan götürüyor," diyerek konuya dikkat çekti.

Bu önemli araştırma bulguları, Journal of Addiction dergisinde yayımlandı.

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