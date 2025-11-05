Her Yolcu İçin Bir Fidan: Yumaklı ve Uraloğlu'ndan 'Yeşil Vatan' Protokolü

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çevre duyarlılığını artırmak ve gelecek kuşaklara daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla "Her Yolcu İçin Bir Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan" kampanyasını başlattı. İmzalanan protokolle, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile seyahat eden her yolcu adına fidan dikilecek.

Protokol ve uygulama detayları

İki bakanlık arasında imzalanan iş birliği kapsamında, demiryolu taşımacılığıyla yapılan her yolculuk bir fidana dönüşecek. Kampanya, karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlamayı ve ülke genelinde orman varlığını artırmayı hedefliyor. Uygulama dönemi 11 Kasım 2025 - 11 Kasım 2026 olarak belirlendi; Orman Genel Müdürlüğü bu süreçte YHT ile yolculuk eden her vatandaş için bir fidanı toprakla buluşturacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı projenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"İklim değişikliğinin oluşturduğu bu kritik durum, doğanın 2 zıt gücünü bir araya getiriyor. Onlar da ‘yıkıcı ateş ve ‘hayat kaynağı orman’. Ekosistemdeki kontrolsüz karbon artışı, küresel iklim değişikliğinin oluşturacağı felaketleri körüklüyor. Ama bu artışa karşı elimizdeki en büyük, en doğal savunma mekanizması yine ormanlarımızdır. Zira onlar, dünyamızın en güçlü karbon yutaklarıdır. Bu küresel mücadelede, tarafımız bellidir ve nettir. Biz, yeşilden, ağaçtan ve ormandan yanayız. Bunun için son yıllarda yeşil vatanımızı koruma gücümüzü önemli ölçüde artırdık. Yeşil Vatan ordumuzla bu yıl 7 binden fazla yangınla mücadele ettik. Biz, sadece korumuyoruz, aynı zamanda azimle büyütüyoruz ve geliştiriyoruz. Son 23 yılda yürüttüğümüz çalışmalar ile 7 buçuk milyar fidanı bereketli topraklarla buluşturduk. Bu sayede, orman varlığımızı ülke yüzölçümümüzün %30’una ulaştırdık. Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen ‘Yeşil Vatan Seferberliği’ ile yeni bir sürece giriyoruz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ile başlayıp 1 yıl sürecek bu seferberlikte, öncelikle yanan alanlar olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında ağaçlandırma faaliyeti yürüteceğiz. Yeşil vatanımızı geliştirme çabamızın yeni ve heyecan verici adımı olan bugünkü projenin ilham kaynağı ise bozkırın ortasındaki vaha olarak halkımızın gönlünde yer eden, Kars Selim Tren Garı’dır. 1969 yılında yani tam 56 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) tarafından ağaçlandırılarak bir cennet parçasına dönüştürülen bu istasyon, ağacın zorlu coğrafyalarda bile nasıl bir hayat kaynağı olabileceğinin en somut kanıtıdır. Az sonra imzalayacağımız protokolle de bu özverili hikayeyi tüm ülke sathına yayacağız. Çevreci ulaşım araçları olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarını tercih eden tüm yolcularımızın adına birer fidan dikeceğiz. 11 Kasım 2025’ten, 11 Kasım 2026’ya kadar olan süreçte, hızlı trenle yolculuk yapan her bir vatandaşımız için Orman Genel Müdürlüğümüz bir fidanı toprakla buluşturacak. Vatandaşlarımıza dikilen fidanla ilgili bilgileri SMS ve e-sertifika olarak göndererek, onları bu büyük projenin aktif birer parçası haline getireceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kampanyanın kapsamını ve bilgilendirme sürecini şu sözlerle aktardı:

"‘Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası’ ile 11 Kasım 2025 - 11 Kasım 2026 tarihleri arasında 1 yıl boyunca Yüksek Hızlı Trenlerimizle Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Karaman, İstanbul-Konya, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Sivas ve Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren hatlarımızda seyahat eden her yolcumuz adına 1 fidan dikeceğiz. Bu hatlarımızın genelinde yıllık ortalama 13 milyon yolcumuzun seyahat ettiğini düşündüğümüzde, 13 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Yolcularımız, seyahatlerini tamamladıkları günün ertesinde, saat 10.00-12.00 arasında SMS ile bilgilendirilecek. Bu mesajda; YHT ile gerçekleştirdikleri yolculuk sayesinde karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağladıkları ve e-bilet kullanımıyla çevreye duyarlı bir tercih yaptıkları vurgulanacak. Ayrıca, dikilen fidana ait sertifikaya erişim linki de aynı gün hem SMS hem de kayıtlı e-posta adreslerine iletilecek. İklim kriziyle mücadelede öncü bir rol üstlenerek, çevreye duyarlı, karbon emisyonunu azaltan ulaşım sistemlerini hayata geçiren projeler geliştiriyoruz. Yakın bir zaman önce başlattığımız ‘Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası’ projesini, Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse ederek sektördeki tüm ulaşım modlarını kapsayacak şekilde yürütüyoruz. Bu proje, ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeye yönelik etkili bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında geliştirilen emisyon modeliyle; karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ulaşım modlarının mevcut durumunu analiz ederek, farklı senaryolara göre aktivite tahminleri, araç sayısı, yakıt türü ve emisyon projeksiyonları oluşturuyoruz" dedi.

Ulaştırma projeleri ve çevresel kazanımlar

Bakan Uraloğlu, bakanlığın son yıllardaki çevreci uygulamalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: Karayolları Genel Müdürlüğü son 10 yılda yıllık ortalama 4,3 milyon adet fidan ve ağaç dikimi gerçekleştirirken, bakanlık da son 23 yılda 97 milyon fidanı toprakla buluşturdu. Bölünmüş yol uzunluğumuz 6 bin 101 km’den 29 bin 947 km’ye yükseltilerek, kesintisiz trafik akışıyla yıllık 6,3 milyon ton daha az karbondioksit salımı sağlandı. Ayrıca asfalt geri dönüşümü, ekolojik köprüler, bisiklet yolları ve güneş enerji santralleri gibi projelerle karbon ayak izi azaltılıyor. Elektrikli araç kullanımında 2025 itibarıyla 320 binin üzerinde kayıtlı elektrikli araç ve 35 binden fazla şarj soketiyle temiz enerjiye geçiş destekleniyor.

Demiryolu hedefleri ve sürdürülebilirlik

Bakan Uraloğlu, demiryolu ağının genişletilmesine yönelik hedefleri de paylaştı: "2025’te 13 bin 919 km olan demiryolu ağımızı 2028’de 17 bin 500 km’ye, 2053’te 28 bin 590 km’ye çıkarmayı hedefliyoruz." UHT seferlerinin zaman tasarrufu sağladığını ve çevre dostu ulaşım sunduğunu vurgulayan Uraloğlu, Marmaray projesinden bu yana 62 milyon ton karbon emisyonunun engellendiğini belirtti. Havalimanları karbon akreditasyonu ve denizcilikte dekarbonizasyon projeleriyle sürdürülebilirliğin desteklendiğini söyledi.

Protokol töreni ve kapanış

Düzenlenen protokol törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve ilgili yetkililer katıldı. İki bakanlık arasında "Her Yolcu İçin Bir Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan" projesi resmen imzalandı; katılımcılara fidan dağıtıldı ve program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

