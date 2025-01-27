Herminia Fırtınası İspanya'da Ulaşımı ve Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Herminia Fırtınası'nın Etkileri

İspanya, iki gündür etkisi altında bulunan Herminia Fırtınası nedeniyle ciddi bir tehlike ile karşı karşıya. Hava, kara, deniz ve demir yolu ulaşımında büyük aksaklıklar yaşanırken, günlük yaşam da olumsuz etkilendi.

Acil Yardım İşlemleri

Yetkililer, özellikle kuzey bölgeleri Galiçya, Kastilya ve Leon ile doğudaki Balear Adaları gibi yerlerde şiddetli rüzgar ve yağışın neden olduğu unsurlar sonucunda sivil yardım kurumlarının yaklaşık 2000 acil yardım çağrısına müdahale ettiğini açıkladı.

Şiddetli Rüzgar ve Yaralanmalar

Saateki hızı 160 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, ağaç devrilmelerine neden oldu. Özellikle Galiçya bölgesinde iki kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Uçuş ve Tren Seferleri İptal

Yetkililere göre, Galiçya, Asturias, Bask ve Kastilya gibi kuzey bölgelerinde çok sayıda uçak seferi iptal edildi. Aynı zamanda tren seferlerinin durdurulması ve hasar gören yolların geçici olarak trafiğe kapatılması da gündeme geldi.

Önlem Alınan Yerler

Ülke genelinde pek çok özerk yönetim ve belediye, tedbir amacıyla parkların kapatılması kararını aldı. İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), "kırmızı" ve "turuncu" alarmda olan bölgelerde olağan dışı meteorolojik olayların riski konusunda uyarıda bulundu.

Fırtınanın Geçişi

AEMET'in yaptığı açıklamaya göre, Herminia Fırtınası'nın yarından itibaren İspanya'yı terk etmesi ve 29 Ocak'ta soğuk hava dalgasının ülkeye hakim olması bekleniyor.