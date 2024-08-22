HES Kablo İhalesi Yoğun Talep Nedeniyle Ertelendi

HES Kablo İhalesinde Tarih Değişikliği

HES Kablo ihalesinin yoğun talep nedeniyle tarihinin değiştiği açıklandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan resmi bildiriye göre, ihale ilk olarak 28 Ağustos'ta yapılması planlanıyordu, ancak yeni tarih 24 Eylül olarak belirlenmiştir.

TMSF'nin İhale Duyurusu

TMSF, kayyım olarak yönettiği Erciyes Anadolu Holding bünyesinde bulunan Hes Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik için bir satış ihalesi düzenlemektedir. HES Kablo, Kayseri'deki iki fabrikasında yaklaşık 1.100 personeliyle üretim yapmaktadır.

HES Kablo'nun Başarıları

HES Kablo, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) İSO-500 listesinde Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında 91. sırada yer almaktadır. 2023 yılındaki ihracat performansıyla Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan İhracat Onur Listesi'nde, Türkiye genelinde dördüncü, kablo kategorisinde ise birinci sıraya yerleşmiştir.

Pazar Payı ve İhale Detayları

Türkiye'de geniş bir satış ağı bulunan HES Kablo, Avrupa'ya yönelik ihracatıyla, Türkiye'nin kablo ihracatının %10'unu tek başına gerçekleştirmektedir. TMSF, Hazine'ye ait payların satışı için belirlenen muhammen bedeli 22 milyar lira olarak açıklamıştır.