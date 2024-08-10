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Heybeliada'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Heybeliada'da çıkan ormanlık alan yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 09:10
Heybeliada'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Heybeliada'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Heybeliada'nın Bayraktepe bölgesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangını ilk fark eden yerel halk, büyük bir tehlikeyi önlemek amacıyla hemen itfaiyeye haber verdi.

Olayın Seyri

Yangın başladığı sırada çevrede bulunan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine yardım ederek söndürme çalışmalarına katıldılar. Kısa sürede müdahale eden itfaiye, etkili bir çalışma ile alevlerin yayılmasını engelledi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın kontrol altına alındıktan sonra, itfaiye ekipleri bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırmalar yapıldığını bildirdi.

Son Gelişmeler için Takipte Kalın

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına...

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına...

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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