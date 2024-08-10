Heybeliada'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Heybeliada'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Heybeliada'nın Bayraktepe bölgesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangını ilk fark eden yerel halk, büyük bir tehlikeyi önlemek amacıyla hemen itfaiyeye haber verdi.
Olayın Seyri
Yangın başladığı sırada çevrede bulunan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine yardım ederek söndürme çalışmalarına katıldılar. Kısa sürede müdahale eden itfaiye, etkili bir çalışma ile alevlerin yayılmasını engelledi.
Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor
Yangın kontrol altına alındıktan sonra, itfaiye ekipleri bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırmalar yapıldığını bildirdi.
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.