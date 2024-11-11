Heybeliada'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Heybeliada'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Heybeliada'da ormanlık alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Heybeliada Bayraktepe mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenlerle başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.

Bölgede, 3 araç ve 7 personel ile soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.