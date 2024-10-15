"Hiçbir Şey Yerinde Değil" Filminin İstanbul Gösterimi Gerçekleşti

"Hiçbir Şey Yerinde Değil" Filminin Özel Gösterimi

Urak Çevik'in yönettiği, Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" dahil olmak üzere üç ödül kazanan "Hiçbir Şey Yerinde Değil" filminin İstanbul prömiyeri, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

Film Hakkında

Film, Türkiye'de 1980 darbe öncesindeki siyasi karmaşayı ve sol görüşlü gençlerin Gerçekten neyin mümkün olduğunu sorgulamalarını konu alıyor. Gençler, devrim idealleri hakkında bir dergi yayımlamak için bir evde toplandıklarında gelişen beklenmedik olaylar seyirciyle buluşuyor.

Yönetmenden Açıklamalar

Gösterim sonrasında bir konuşma gerçekleştiren Çevik, filmin hazırlıklarına Kovid-19 salgını sırasında başladıklarını belirterek, "O süreçte Tanıl Bora ile tanıştım ve derinlemesine araştırmalar yaptım. Atatürk Kitaplığı'na giderek dönemin gazete ve dergilerini inceledim," diye ekledi.

Çevik ayrıca, filmin gerçeği yansıtması konusunda eleştiriler aldığını belirterek, "Film gerçeği yansıtmıyor, gerçeği yansıtma sorumluluğum yoktu. Ortada bir hikaye olduğu için esinlenmek kaçınılmazdır; bu süreçte her zaman bir belgesel yapıyorum demedim," ifadelerini kullandı.

Dönem Araştırması

Çevik, 1980 darbesine dair görüşmeler yaptığı isimlerden bazılarının sol görüşlü, bazılarının ise sağ görüşlü olduğunu belirtti ve ekledi: "Dönemin failleriyle görüşmek benim için etik bir sorumluluktu. Bu, benim sinemacı olarak üzerime düşen bir görevdi."

Film Eki ve Yanıtlar

Başrollerini Burak Can Aras, Celal Öztürk, Efe Taşdelen, Eren Kol ve Onur Gözten'in paylaştığı film, görüntü yönetmenliğini ise Barış Aygen gerçekleştirdi. Film ekibi, gösterim boyunca seyircilerin sorularını yanıtladı.

Burak Çevik'in yönettiği, Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" olmak üzere 3 ödül kazanan "Hiçbir Şey Yerinde Değil" filminin İstanbul prömiyeri, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi. Başrollerini Burak Can Aras, Celal Öztürk, Efe Taşdelen, Eren Kol ve Onur Gözten'in paylaştığı görüntü yönetmenliğini Barış Aygen'in yaptığı "Hiçbir Şey Yerinde Değil" film ekibi, programda seyircilerden gelen soruları cevapladı.

Burak Çevik'in yönettiği, Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" olmak üzere 3 ödül kazanan "Hiçbir Şey Yerinde Değil" filminin İstanbul prömiyeri, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi. Başrollerini Burak Can Aras, Celal Öztürk, Efe Taşdelen, Eren Kol ve Onur Gözten'in paylaştığı görüntü yönetmenliğini Barış Aygen'in yaptığı "Hiçbir Şey Yerinde Değil" film ekibi, programda seyircilerden gelen soruları cevapladı.