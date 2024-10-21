Hıdırlık Kulesi Seyir Terası Projesinde Son Aşama

Antalya'nın Tarihi Hıdırlık Kulesi Projesinde İlerleme

Antalya'nın simgelerinden biri olan tarihi Hıdırlık Kulesi'nde devam eden Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi büyük ölçüde tamamlandı.

Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen restorasyon, koruma ve onarım çalışmaları sürmekte.

Kulenin kuzey ve güney tarafındaki alanların ahşap kaplaması ile antik kalıntıları görünür kılan cam yüzeylerin montajı tamamlandı. Ayrıca, aydınlatma çalışmaları da devam ediyor.

Yeni Çalışmalar ve Gelecek Planları

Projenin ikinci etap çalışmaları kapsamında, yakında kulenin güney kısmında yer alan desenli taban mozaik alanı cam yüzeyle kaplanacak.

Büyükşehir Belediyesi, koruma kurulu kararına dayanarak 2020 yılında başlattığı arkeolojik kazı çalışmalarında önemli bulgular elde etti. Antik dönem kalıntıları ve yapılar gün yüzüne çıkarılarak, bölge kültürel ve turistik anlamda değer kazanmıştır.

Öne Çıkan Buluntular

Antalya Müze Müdürlüğü ile Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) denetiminde yürütülen kazılarda, 93 yıllık bir buz fabrikası, antik hamam kalıntıları, mozaikler ve kale suru kalıntıları keşfedildi.

Yeni Ziyaret Deneyimi

Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi ile birlikte ziyaretçiler, yürüyüş yolundaki cam yüzeylerde antik kalıntıları inceleyebilir ve falezler üzerindeki bölümde Akdeniz manzarasının tadını çıkarabilirler.

Antalya'nın simgelerinden tarihi Hıdırlık Kulesi'nde yürütülen "Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi"nin büyük oranda tamamlandığı bildirildi.

Antalya'nın simgelerinden tarihi Hıdırlık Kulesi'nde yürütülen "Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi"nin büyük oranda tamamlandığı bildirildi.