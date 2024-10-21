DOLAR
34,25 0,6%
EURO
37,11 0,43%
ALTIN
2.998,62 -0,15%
BITCOIN
2.295.256,68 2,72%

Hıdırlık Kulesi Seyir Terası Projesinde Son Aşama

Antalya'nın Hıdırlık Kulesi'nde önemli bir proje tamamlanmak üzere. Ziyaretçiler antik kalıntıları görebilecek.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 18:06
Hıdırlık Kulesi Seyir Terası Projesinde Son Aşama

Antalya'nın Tarihi Hıdırlık Kulesi Projesinde İlerleme

Antalya'nın simgelerinden biri olan tarihi Hıdırlık Kulesi'nde devam eden Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi büyük ölçüde tamamlandı.

Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen restorasyon, koruma ve onarım çalışmaları sürmekte.

Kulenin kuzey ve güney tarafındaki alanların ahşap kaplaması ile antik kalıntıları görünür kılan cam yüzeylerin montajı tamamlandı. Ayrıca, aydınlatma çalışmaları da devam ediyor.

Yeni Çalışmalar ve Gelecek Planları

Projenin ikinci etap çalışmaları kapsamında, yakında kulenin güney kısmında yer alan desenli taban mozaik alanı cam yüzeyle kaplanacak.

Büyükşehir Belediyesi, koruma kurulu kararına dayanarak 2020 yılında başlattığı arkeolojik kazı çalışmalarında önemli bulgular elde etti. Antik dönem kalıntıları ve yapılar gün yüzüne çıkarılarak, bölge kültürel ve turistik anlamda değer kazanmıştır.

Öne Çıkan Buluntular

Antalya Müze Müdürlüğü ile Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) denetiminde yürütülen kazılarda, 93 yıllık bir buz fabrikası, antik hamam kalıntıları, mozaikler ve kale suru kalıntıları keşfedildi.

Yeni Ziyaret Deneyimi

Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi ile birlikte ziyaretçiler, yürüyüş yolundaki cam yüzeylerde antik kalıntıları inceleyebilir ve falezler üzerindeki bölümde Akdeniz manzarasının tadını çıkarabilirler.

Antalya'nın simgelerinden tarihi Hıdırlık Kulesi'nde yürütülen "Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik...

Antalya'nın simgelerinden tarihi Hıdırlık Kulesi'nde yürütülen "Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi"nin büyük oranda tamamlandığı bildirildi.

Antalya'nın simgelerinden tarihi Hıdırlık Kulesi'nde yürütülen "Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik...

Antalya'nın simgelerinden tarihi Hıdırlık Kulesi'nde yürütülen "Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi"nin büyük oranda tamamlandığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 15 Santimetreye Ulaştı
2
Dilan Polat ve Sıla Doğu Adli Kontrol Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi
3
Bakan Işıkhan'dan Prim Borçları Hakkında Açıklama
4
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı Artıyor
5
Lübnan ve Arap Birliği İsrail Saldırılarını Durdurmak İçin Bir Araya Geldi
6
Ankara Palas: Başkentin Batı'ya Açılan Penceresi
7
Bursa'da Gazeteciye FETÖ Elebaşı Üzerinden Soruşturma

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak