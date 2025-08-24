DOLAR
Higgins: BM Gazze'ye İnsani Erişim İçin Harekete Geçmeli

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, BM'yi Gazze'ye insani erişimi garanti altına almak için Genel Kurul mekanizmasını kullanmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 18:29
Higgins: BM Gazze'ye insani erişimi sağlamak için harekete geçmeli

İrlanda Cumhurbaşkanı RTE Radio 1'de konuştu

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Birleşmiş Milletler (BM) mekanizmalarının kullanılarak Gazze'ye insani erişimin garanti altına alınması gerektiğini söyledi. Higgins, BM Genel Kurulunun belirli bir oranda destek sağlaması halinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu amaçla bir güç oluşturulmasını talep edebileceğini vurguladı.

2011'den bu yana sürdürdüğü görevinden ayrılmaya hazırlanan Higgins, RTE Radio 1'e yaptığı açıklamada Gazze'de yaşananları dünya tarihinin "trajik bir dönemi" olarak nitelendirdi.

Higgins, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "hesap vermezlik alanında" değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı: "Biz hesap vermezlik alanındayız. Olağanüstü bir andayız. (İsrail) kabinesinin üç üyesi açıkça yasa dışılıkla ilgileniyor ancak uluslararası hukuktan endişe duymuyorlar. Önerilen diğer şey ise Batı Şeria ile Gazze arasındaki bağın koparılmasıdır. Hesap vermezlik alanı demokrasiye yönelik en tehlikeli tehdittir."

Teknolojinin de bu sürecin bir parçası olduğunu belirten Higgins, "Tehdidin arkasında duran şey teknolojinin hesap vermez rolüdür. Yani insanlığın temel ayrımını dikkate almadan silahlanma yarışına yükselebileceğiniz fikri. Gazze’de yaşanan soykırımı, uzun zamandır ihmal edilen siyasi meselelere karşı dikkat dağıtıcı olarak kullanamazsınız." dedi.

Higgins, uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bence asıl önemli olan şey, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun öneminin küresel ölçekte yeniden teyit edilmesidir. Son zamanlarda BM Şartı'nda Yedinci Bölüm adı verilen bir mekanizmanın bulunduğundan bahsediyordum. Genel Kurul komitesinin belli bir oranının desteklemesi halinde Güvenlik Konseyi veto kullanarak bunu engellese bile Genel Sekreter (Guterres) insani erişimi garanti altına almak üzere bir gücün oluşturulmasını talep edebilir." ifadelerini kullandı.

