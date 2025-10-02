Higgins: Gazze'deki İhlaller Dünyayı Alarmda Tutmalı — İrlandalı Senatör Spectre Gemisinde Gözaltında

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, yazılı açıklamasında Kızılhaç'ın Gazze faaliyetlerini durdurmasının, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin ve Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırının tüm dünyayı harekete geçirmesi gerektiğini belirtti.

Higgins, Orta Doğu'ya barış getirme taahhüdüyle birçok ülkenin geçen haftalarda Filistin Devleti'ni tanıdığını hatırlattı ve bu taahhütlerin anlamının sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Higgins, filoda 40'tan fazla ülkeden yaklaşık 500 aktivist bulunduğuna dikkat çekerek, "Çaresizce yardıma ihtiyaç duyan insanlara ulaşmayı hedefleyen bir filonun engellendiği bir durumda, bu taahhüde ne olduğunu sormamız gayet mümkündür." ifadelerini kullandı.

Higgins ayrıca, filodakilerin güvenliğinin herkes için bir endişe konusu olduğunu belirterek, "Gazze ve Batı Şeria, Filistin Devleti'nin parçasıdır. Filo, insani misyonunu işgal altındaki o topraklarda gerçekleştirecek." vurgusunu yaptı.

Gazzeliler için Gazze'deki bazı bölgelere girişin tehlikeli olduğunu anımsatan Higgins, bunun sivillerin durumunu daha da zorlaştırdığına dikkat çekti. Higgins, "Uluslararası hukukun artık açıkça kabul edilen ihlalleri ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin Gazze'deki sivil halka yönelik faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmasıyla birlikte tüm bu gelişmeler bütün dünyayı alarma geçirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Spectre gemisinde İrlandalı senatör

İsrail'in yasa dışı şekilde ele geçirdiği filodaki Spectre gemisinde yer alan İrlandalı senatör Chris Andrews'ün partisi Sinn Fein, Andrews'ün bir görüntüsünü paylaştı.

Görüntülerde Andrews, "Merhaba. Benim adım Chris Andrews. İrlandalıyım. Eğer bu videoyu izliyorsanız İsrail işgal güçleri tarafından rızam dışında kaçırıldım demektir." ifadelerini kullandı.

Andrews, "İnsani misyonumuz tamamen şiddetten uzak ve uluslararası hukuka uygundur. Hükümetimizden benim derhal serbest bırakılmamı isteyin." açıklamasında bulundu.