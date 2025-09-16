Hilda Baci'den Guinness Rekoru: 8 bin 780 kilogram Jollof Pilavı

Hilda Baci Guinness Dünya Rekorunu Kırdı

Nijeryalı ünlü şef Hilda Bassey Effiong (halk arasında bilinen adıyla Hilda Baci), hazırladığı dev porsiyonla Guinness Dünya Rekoruna imza attı.

Rekorun Detayları ve Onay

Hafta sonu Victoria Island, Lagos’taki bir otelde, bir gıda markası işbirliğiyle pişirilen porsiyonun ağırlığı 8 bin 780 kilogram olarak ölçüldü ve Guinness yetkilileri tarafından resmen onaylandı.

Guinness Dünya Rekorları, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 'Yeni rekor: Nijerya usulü jollof pilavının en büyük servisi - 8 bin 780 kilogram. Hilda Baci ve Gino tarafından Victoria Island, Lagos, Nijerya'da gerçekleştirildi.'

Etkinlik ve Katılım

Etkinlikte çok sayıda vatandaş, ünlü isim ve yemek tutkunu rekor anına tanıklık etti. Organizasyon, geniş katılımlı bir kutlama havasında geçti ve yerel mutfağın tanıtımına katkı sağladı.

Hilda Baci'nin Kariyeri

29 yaşındaki Effiong, 2023'te düzenlediği ve dünya çapında ses getiren 'maraton yemek pişirme' etkinliğiyle tanınmıştı. Nijerya'nın önde gelen şeflerinden ve kültürel elçilerinden biri olarak kabul edilen Effiong, bu yeni rekorla ülke mutfağını uluslararası platformda yeniden gündeme taşıdı.