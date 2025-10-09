Hillary Clinton: Trump yönetimi Maduro'ya karşı askeri harekat zemin hazırlıyor

CFR panelinde sert uyarılar

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, New York'ta Dış İlişkiler Konseyi (CFR) tarafından düzenlenen panelde, Başkan Donald Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı olası bir müdahaleye zemin hazırladığı iddiasını dile getirdi.

Trump yönetiminin Karayipler'deki askeri hareketliliğini, uyuşturucuyla mücadele gerekçesiyle artırmasına ilişkin soruya yanıt veren Clinton, "Bence Maduro'ya karşı bir tür askeri harekat için zemin hazırlıyorlar." dedi.

Clinton, ABD Savunma Bakanlığı'nın bölgedeki teknelere yönelik saldırısına ilişkin detay paylaşılmamasına tepki göstererek, "Onlar da (Trump yönetimi) bilmiyor, değerlendirmem bu yönde, çünkü bir fikirleri olsaydı en azından bu bilgiyi paylaşırlardı." ifadelerini kullandı.

Clinton ayrıca, Savunma Bakanlığı'nın söz konusu teknelere ilişkin "hiçbir bilgilendirmede bulunmadığını" belirterek, bu durumun Kongre önünde "görmezden gelmeye kararlı olduğu ciddi bir sorun" olduğunu vurguladı.

Teknelere dair daha somut bilgi talep eden Clinton, "Okuduklarıma göre (teknelerin) en büyüğü 12 yolcu taşıyor. Bölgede büyük deniz kuvvetiniz var. Ayrıca Sahil Güvenlik'i arayıp tekneyi durdurabilir ve içinde ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Yani, yapmanız gereken şey bu." şeklinde konuştu.

Kaddafi sonrası Libya ve Somali uyarıları

Clinton, Amerikan yönetiminin gerçek amacının uyuşturucuyla mücadele değil, Maduro yönetimiyle "yüzleşmek" ve onu "iktidardan vazgeçmeye zorlamak" olduğunu savundu. Müdahalenin ardından Venezuela'nın Kaddafi sonrası Libya'ya veya Somali'ye benzer bir kaosa sürüklenebileceği uyarısını yaptı: "(Venezuela'da) askeri güçler, milis güçleri ve uyuşturucu kartelleri var. Yani bir tür dış politika hedefimiz olacaksa, Maduro'dan kurtulmak istiyorsak, sırada ne var ve bunun sorumluluğunu kim üstlenecek? Güney Amerika kıyılarında dev bir Somali mi olacak?"

Clinton ayrıca, uyuşturucunun ana rotasının Venezuela'dan değil, Çin'den Meksika'ya kaydığına dikkat çekerek, "Yani, akılda daha büyük bir hedef olduğunu biliyorum ve bunun üzerinde yeterince düşünülmediğini zannediyorum." diye konuştu.