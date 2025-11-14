Hilvan'da 5 Kilometrelik Yol Sathi Asfaltla Yenilendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Hilvan Arpalı-Geyikören-Balkı hattındaki 5 km yolu sathi asfaltla yenileyerek vatandaşların kullanımına sundu.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:34
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Hilvan ilçesinde uzun süredir yıpranan 5 kilometrelik yolu yenileyerek sathi asfalt serimini tamamladı ve yolu vatandaşların hizmetine sundu.

Çalışma Detayları

Şehrin 13 ilçesinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşım sorunlarını çözmek için kapsamlı bir çalışma yürüttü. Hilvan ilçesindeki Arpalı-Geyikören-Balkı hattında zaman içinde ciddi deformasyon oluşan bozuk asfalt kaplaması söküldü.

Ekipler, eski asfalt tabakasının kaldırılmasının ardından stabilize ve mekanik dolgu çalışmalarını tamamladı. Zemin güçlendirmesi yapılan yol, kısa sürede sathi asfalt kaplama için hazır hale getirildi ve ardından sathi asfalt serim işlemleri gerçekleştirilerek yol yenilendi.

Vatandaşlar Memnun

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım daha güvenli ve konforlu hale geldi. Vatandaşlar özellikle kış aylarında yaşanan yol sorunlarından kurtuldu ve modern bir ulaşım altyapısına kavuştu.

Arpalı Mahalle Muhtarı Halit Demiryeri çalışmaları memnuniyetle karşıladı: "Eskiden yol diye bir şey kalmamıştı. Yolda ne gidebiliyor ne de gelebiliyorduk. Şimdi yapılan asfalt çalışmasıyla yolumuz çok güzel oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum."

