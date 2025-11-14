Hilvan'da Pamuk Biçme Makinesine Kapılan 28 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Hilvan'da pamuk biçme makinesine kapılan genç yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'nın Çatak Mahallesi'nde kaza
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, temizliğini yaptığı pamuk biçme makinesine kapılan Serhat Sütpak (28) hayatını kaybetti.
Olay, Hilvan ilçesine bağlı kırsal Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Serhat Sütpak (28), pamuk biçme makinesini temizlediği sırada makineye kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sütpak’ı sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti; yapılan kontrolde Sütpak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sütpak’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
