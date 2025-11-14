Hilvan'da Pamuk Biçme Makinesine Kapılan 28 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde pamuk biçme makinesini temizleyen 28 yaşındaki Serhat Sütpak hayatını kaybetti; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 12:47
Hilvan'da Pamuk Biçme Makinesine Kapılan 28 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Hilvan'da pamuk biçme makinesine kapılan genç yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Çatak Mahallesi'nde kaza

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, temizliğini yaptığı pamuk biçme makinesine kapılan Serhat Sütpak (28) hayatını kaybetti.

Olay, Hilvan ilçesine bağlı kırsal Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Serhat Sütpak (28), pamuk biçme makinesini temizlediği sırada makineye kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sütpak’ı sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti; yapılan kontrolde Sütpak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sütpak’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'DA PAMUK BİÇME MAKİNESİNE KAPILAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

ŞANLIURFA'DA PAMUK BİÇME MAKİNESİNE KAPILAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor
2
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı
3
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama
5
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
6
Vali Aslan: Türk Milletinin En Büyük Gücü Aile
7
Beşiktaş Ortaköy'de Aile Zehirlenmesi: Restoran Süresiz Mühürlendi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı