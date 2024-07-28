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Himaçal Pradeş'te Şiddetli Yağışlar 56 Can Aldı

Hindistan Himaçal Pradeş'te haziran ayından bu yana süren şiddetli yağışlar 56 can kaybına yol açtı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 12:14
Himaçal Pradeş'te Şiddetli Yağışlar 56 Can Aldı

Himaçal Pradeş'teki Şiddetli Yağışlar ve Sonuçları

Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Himaçal Pradeş eyaletinde, haziran ayından bu yana süregelen şiddetli yağışlar sonucunda toplam 56 kişi hayatını kaybetti.

Acil Durum Operasyon Merkezi Açıklaması

Hindustan Times'a göre, acil durum operasyon merkezi yetkilileri bu süreçte yaşanan olaylarla ilgili detayları paylaşarak, bu dönemde can kayıplarının nasıl gerçekleştiğine dair bilgi verdi.

Yetkililerin aktardığına göre, bu süre zarfında

  • 21 kişi yüksek yerlere düşme sonucu,
  • 18 kişi boğulma nedeniyle,
  • 8 kişi yılan ısırması ve 8 kişi elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.
  • 1 kişi ise sel olayları sonucunda yaşamını yitirdi.

Zarar Gören Konut Sayısı ve Uyarılar

İlgili eyalet yetkilileri, yaklaşık 100 konutun zarar gördüğünü bildirdi. Eyaletin meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde de yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Yerel halkın güvenliği ve hasar tespit çalışmaları için yetkililerin önlemlerine başvurması bekleniyor.

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