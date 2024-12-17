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Hımeymim Hava Üssü'nde Askeri Hareketlilik Devam Ediyor

Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nde Rus uçaklarıyla hareketlilik gözlemlenirken, S-400 sistem parçaları nakil için hazırlık yapılıyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:19
Hımeymim Hava Üssü'nde Askeri Hareketlilik Devam Ediyor

Suriye'de Hımeymim Hava Üssü'nde Yenilenen Hareketlilik

Suriye'nin batısında, Rusya'nın askeri güçlerinin konuşlandığı Lazkiye ilindeki Hımeymim Hava Üssü'nde hareketlilik devam ediyor. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Rus askeri birlikleri, ülke genelinde konuşlu bulundukları bölgelerden çekilme sürecine girmişken, bu durum Hımeymim Üssü'nde de etkisini gösteriyor.

Hava Üssünde Uçuş Faaliyetleri Artıyor

Lazkiye'nin Ceble ilçesinde bulunan Hımeymim Hava Üssü'nde bu süreç devam ederken, hava üssünden kalkış yapan Rus savaş uçakları, dün Hama ve İdlib semalarında saldırılar düzenlemeden uçuş gerçekleştirdikten sonra tekrar üsse döndü. Bugün de İdlib, Halep ve Hama bölgelerinde uçuşlara devam ettikleri görüldü. Ayrıca, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait bir hava aracının da İdlib semalarında uçuş yaptığı belirlendi.

S-400 Sistemine Yönelik Hazırlıklar

ABD merkezli Maxar şirketi tarafından yayımlanan uydu görüntülerinde, Rus birliklerinin Suriye'deki askeri üslerinden ayrılmak üzere yaptığı hazırlıklar dikkat çekti. Görüntülerde, Hımeymim Hava Üssü'nde bulunan iki An-124 ağır askeri nakliye uçağı görüldü; bu uçakların burun konileri kalkık ve kargo yüklemeye hazır hale getirildiği kaydedildi. Ayrıca, S-400 hava savunma sisteminin  parçalarının sökülerek nakliyeye hazırlandığı bildirildi.

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