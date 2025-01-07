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Hind Receb Vakfı, Gazze'deki Soykırımın Yargılanması İçin Harekete Geçti

Hind Receb Vakfı, Gazze'deki İsrail askerlerini uluslararası mahkemelerde yargılamak için davalar açıyor ve iz sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:22
Hind Receb Vakfı, Gazze'deki Soykırımın Yargılanması İçin Harekete Geçti

Hind Receb Vakfı, Gazze'de Soykırımı İzliyor

Belçika'nın başkenti Brüksel merkezli Hind Receb Vakfı, uluslararası davalarla Gazze'de soykırım yapan İsrail askerlerini izlemeye almış durumda. Vakıf, isimini 6 yaşında İsrail askerleri tarafından katledilen Filistinli bir kızdan alıyor ve bu çerçevede, İsrail askerlerinin Gazze'deki hareketlerini takip ederek dünya çapında yargılanmaları için adımlar atıyor.

Gazze Saldırılarını Belgeleyerek Adalet Arıyor

Hind Receb Vakfı, Gazze'de gerçekleşen saldırılara katılan İsrail askerlerinin sosyal medya paylaşımlarından hareketle kanıt topluyor. Vakfın internet sitesinde, kuruluşun misyonu, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinde bulunanların yargılanmasına yönelik yasal süreçleri etkili bir biçimde yürütmek olarak tanımlanıyor.

İnternetten İzleme ve Yasal Başvurular

Örneğin, Omri Nir adlı bir İsrail askeri tarafından paylaşılan, Gazze'deki saldırılar esnasında çekilmiş bir fotoğraf, Vakıf tarafından yasal delil olarak kullanılmakta. Bu türden eylemler, İsrail askerlerinin Gazze'deki katliamı teşvik eden davranışlarının belgelendiğini gösteriyor.

Uluslararası Hukuki Baskı Artıyor

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından yayımlanan bir raporda, Gazze'deki saldırılar sonrasında yurt dışında yaklaşık 50 şikayet olduğu ve bunlardan 10'unun soruşturmaya dönüştüğü belirtiliyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir tutuklama kaydedilmedi.

Maccabi Taraftarlarının Şiddeti

Vakıf ayrıca, İsrail futbol kulübü Maccabi Tel Aviv taraftarlarının Hollanda'da gerçekleştirdiği şiddet eylemlerini de yargıya taşıdı. Amsterdam'daki olaylar, Vakıf'ın yaptığı şikayetle resmiyet kazandı ve görgü tanıkları ile görüntüler kanıt olarak sunuldu.

İsrail İçin Artan Tehditler

İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bu hukuki baskının önüne geçmek için devlete mensup askerleri korumak konusunda acil adımlar atılması gerektiğini vurguluyor. Savaş suçları ile suçlanan askerlerin yurt dışında tutuklanma ihtimalinin artması, İsrail hükümetini harekete geçirmek zorunda bırakıyor.

Sonuç: Adalet Arayışı Sürecek

Hind Receb Vakfı, adalet sağlanması ve kayıpların mirasının korunması adına kararlılıkla çalışmaya devam ediyor. Vakıf, hesap verebilir bir gelecek için mücadele edeceğini belirtiyor.

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