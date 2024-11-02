Hindistan, 1901'den Bu Yana En Sıcak Ekim Ayını Yaşadı

Hindistan'da Sıcaklık Rekoru!

Hindistan, 1901 yılından bu yana en sıcak ekim ayını deneyimledi. Ülkenin genelinde sıcaklıklar, hava durumu verilerine göre, tarihsel ortalamanın oldukça üzerinde seyrediyor.

Sıcaklık Artışının Detayları

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) Genel Direktörü Mrityunjay Mohapatra, başkent Yeni Delhi'de düzenlediği basın toplantısında önemli bilgiler paylaştı. Geçmiş yıllarda ekim aylarında ölçülen sıcaklık ortalaması 25,69°C iken, bu yıl bu rakamın 26,92°C'ye yükseldiğini belirtti.

Mohapatra, özellikle Hindistan'ın kuzeybatısındaki sıcaklıkların, son iki hafta boyunca normal seviyenin 2 ila 5 derece üzerinde kaldığını ifade etti. Ayrıca, bu bölgede sıcaklık düşüşünü engelleyen hava akımlarının etkili olduğunu vurguladı.

Aşırı Sıcaklıkların Etkileri

Hindistan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 1 Mart ile 18 Haziran arasında aşırı sıcaklar nedeniyle 40 bin 272 sıcak çarpması vakası tespit edildi. Bu vakalardan 457'si 18 Haziran'a denk geldi.

Her yıl mart ayından itibaren havaların ısınmasıyla birlikte, birçok kişi aşırı sıcakların etkisiyle hayatını kaybetmektedir. Başkent Yeni Delhi'de 29 Mayıs'ta kaydedilen 52,9°C ile tüm zamanların en yüksek sıcaklığı da bu sorunun ciddiyetini gözler önüne seriyor.