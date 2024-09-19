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Hindistan, 64 Yıllık Su Anlaşmasını Gözden Geçiriyor

Hindistan, 1960'tan beri süregelen su anlaşmasının incelenmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 12:11
Hindistan, 64 Yıllık Su Anlaşmasını Gözden Geçiriyor

Hindistan ve Pakistan Arasındaki Su Anlaşması Tartışmaları

Hindistan, 1960 yılında Dünya Bankası'nın garantörlüğünde imzalanan İndus Su Anlaşması'nın (IWT) gözden geçirilmesi için resmen başvuruda bulundu. 30 Ağustos'ta yapılan bildirime göre, Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'a anlaşma uyarınca ilettiği bu talep ile önemli değişikliklere dikkat çekti.

Bildirimin Detayları

Press Trust of India'nın haberine göre, ismi gizli tutulan kaynaklar, Hindistan'ın bildirisinin anlaşmanın çeşitli maddeleri kapsamındaki yükümlülüklerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladığını belirtti.

Pakistan İle Gerginlik

Pakistan, Hindistan'ı batı nehirleri üzerinde inşa ettiği barajlarla anlaşmayı sürekli ihlal etmekle suçlarken, Hindistan ise İslamabad'ın sudaki kontrolünü eleştiriyor. Yeni Delhi, Pakistan'ın İndus Su Anlaşması gereği kendisinden daha fazla su kontrol ettiğini düşünüyor.

Çin ile Su Anlaşmazlığı

Hindistan ayrıca, Tibet'ten kaynaklanan ve ülkenin sulama ihtiyacının üçte birini karşılayan Brahmaputra Nehri üzerinde baraj inşası ve nehrin yönünün değiştirilmesi konusunda Çin ile de görüş ayrılıkları yaşamaktadır.

İndus Suları Anlaşması Nedir?

1960 yılında Hindistan ve Pakistan arasında imzalanan İndus Suları Anlaşması, İndus Nehri'ni besleyen altı nehrin kontrolünü belirlemektedir. Beas, Ravi ve Sutlej nehirleri Hindistan'a, Indus, Jhelum ve Chenab nehirleri ise Pakistan'a verilmiştir. Anlaşma, Hindistan'a enerji üretimi, tarım ve balıkçılık hakları da sağlamaktadır.

Pakistan Açısından Önemi

Hindistan'ın inşa ettiği barajlar sebebiyle Pakistan'da su kıtlığı ve su baskını riskleri ortaya çıkmaktadır. Bu durum, Pakistan ekonomisinin yaklaşık %20'sinin İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı olduğu göz önüne alındığında büyük bir endişe kaynağıdır.

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