Hindistan, ABD'ye En Çok Öğrenci Gönderen Ülke Oldu

Hindistan, 2023-2024 eğitim öğretim yılında, 15 yıl aradan sonra Çin'i geçerek, ABD'ye en çok öğrenci gönderen ülke unvanını kazandı. ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosunun desteğiyle hazırlanan Uluslararası Eğitim Enstitüsü (IIE) 'Open Doors 2024' raporu, uluslararası öğrenci hareketliliğine dair çarpıcı veriler içeriyor.

Rapora göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ABD'ye yüksek öğrenim görmek için gelen Hindistanlı öğrenci sayısı 331 bin 602 olarak belirlenirken, bu rakam Çinli öğrenci sayısı için 277 bin 398 oldu. Bu durum, 2008-2009 eğitim öğretim yılından bu yana Hindistan'ın ilk kez Çin'i geride bırakması anlamına geliyor.

ABD'nin ülke genelinde yaklaşık 1 milyon 127 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığı biliniyor. Bu alanda Hindistan'ın ardından Güney Kore, 43 bin 149 öğrenci ile ABD'ye en çok öğrenci gönderen üçüncü ülke oldu.

Avrupa'dan gelen öğrenci taleplerine bakıldığında, en yüksek talep İngiltere tarafından gerçekleşerek 10 bin 473 öğrenci ile ABD'de eğitim görme isteğini gösterdi. Almanya 9 bin 230 öğrenciyle ikinci, Türkiye ise 9 bin 148 öğrenciyle üçüncü sırada yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.