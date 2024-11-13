Hindistan Anayasa Mahkemesi'nden Yıkımlara Dur Dedi: 15 Gün Önce Bildirim Zorunlu

Hindistan Anayasa Mahkemesi'nden Tarihi Karar

Hindistan Anayasa Mahkemesi, özellikle Müslümanlara ait mülkleri ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Mahkeme, mülk sahiplerine 15 gün önceden bildirimde bulunulmadan ve yasal yönergelere uyulmadan yıkım kararı verilemeyeceğine hükmetti.

Yıkımların Önüne Geçiliyor

Hindustan Times'ın haberine göre, Mahkeme çoğunluğu Müslümanlar ve azınlıklara ait yapıların izinsiz bir şekilde yıkılmasına karşı bir koruma sağladı. Alınan kararda, mülk sahiplerine hukuki süreç izlenmeden yıkım emrinin verilmesinin hukukun üstünlüğüne aykırı olduğu belirtildi.

Ulama-i Hind’in Çağrısı ve Sonrası

Söz konusu karar, ülkenin önde gelen dini cemaati Ulama-i Hind'in, 2022 yılında iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) tarafından yönetilen eyaletlerde Müslümanlara ait mülklerin yıkılmasının durdurulması için yaptığı çağrının ardından geldi.

Çatışmalar ve Yıkımlar

Hindu gruplarla Müslümanlar arasında çıkan çatışmaların ardından yetkililer, Müslümanlara ait yaklaşık 50 yapıyı buldozerle yıkarak, yıkılan yapıların yasa dışı olduğu savunmasını yaptılar. Ancak, hukuk uzmanları, bu yıkımları yasal değil olarak değerlendirdi.

Uluslararası Tepki

Uluslararası Af Örgütü, yıkımların azınlıklar için toplu ceza anlamına geldiğini belirtti ve bu durumla ilgili olarak "kapsamlı, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma" yapılması çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.