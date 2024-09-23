Hindistan Başbakanı Modi'den Gazze'deki İnsani Duruma Derin Endişe

Modi'den Gazze Açıklaması

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Gazze'deki dramatik insani duruma ilişkin derin kaygılarını dile getirdi. Gazze üzerine süren İsrail saldırıları, uluslararası alanda büyük tepkilere neden olurken, Modi'nin açıklamaları bu çerçevede önemli bir destek niteliği taşıyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Açıklama Yaptı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, Başbakan Modi'nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sırasında bu konudaki endişelerini aktardığını belirtti. Jaiswal, Modi'nin Gazze'deki insani durumu hakkında sözlerinin yanı sıra Hindistan'ın Filistin halkına olan desteğini de tekrar vurguladığını ifade etti.

Görüşme Detayları

Modi-Abbas görüşmesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun düzenlendiği New York kentindeki Lotte New York Palace Hotel'de gerçekleşti. Burada Modi, Abbas'a Gazze'deki sivil kayıpların ve insani krizlerin son derece ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.

Gazze'deki İnsan Hakları Krizi

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda Gazze'de resmi verilere göre, en az 41,431 Filistinli yaşamını yitirdi ve 95,818 kişi yaralandı. Bunların 16,795'i çocuk, 11,378'i kadın. Enkaz altında daha fazla kaybın olduğu bildirilirken, pek çok hastane ve eğitim kurumu da hedef alındı.

Öte yandan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında ise en az 716 Filistinli hayatını kaybetti. Uluslararası kamuoyu, bu insani kriz ve kayıplar karşısında büyük bir tepki gösteriyor.