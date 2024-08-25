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Hindistan Başbakanı Modi: "Kadınlara Yönelik Suçlar Affedilemez"

Modi, kadın doktorun ölümü sonrası suçların affedilemeyeceğini belirtti. Kadın güvenliği ve katı ceza yasaları vurgulandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 12:32
Hindistan Başbakanı Modi: "Kadınlara Yönelik Suçlar Affedilemez"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den Sert Açıklama

Hindistan'ın başbakanı Narendra Modi, Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrinde, RG Kar Tıp Koleji'nde bir kadın doktorun tecavüze uğrayarak hayatını kaybetmesi üzerine önemli bir açıklama yaptı.

Karşısında Durulması Gereken Suçlar

Modi, kadınlara yönelik suçların affedilemeyeceğini belirterek, bu tür vakaların sorumlusunun kim olursa olsun bağışlanamayacağını ifade etti. "Kadınların güvenliği çok önemli. Her eyaletin hükümetine tekrar ediyorum: Suçlar affedilemez," dedi.

Hukukun Güçlendirilmesi

Başbakan Modi, bu konuda güçlü yasal düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çizdi ve ülkede kadınlara yönelik suç işleyenlere ağır cezalar verilmesi için yasaların güçlendirildiğini kaydetti.

Korkunç Olay ve Tepkiler

Yine hatırlatmak gerekirse, 31 yaşındaki kadın doktor, 9 Ağustos’ta gece vardiyasının ardından dinlenmek için uyuduğu odada, ertesi sabah meslektaşları tarafından yarı çıplak ve ağır yaralarla ölü bulundu. Bu olayın ardından, hastane gönüllüsü Sanjoy Roy gözaltına alındı ancak sonrasında vaka, Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) tarafından devralındı.

Bu trajik olay, Hindistan genelinde birçok şehirdeki doktorları, meslektaşlarının mağduriyetine dikkat çekmek amacıyla süresiz grev kararı almaya yöneltti.

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