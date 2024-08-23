Hindistan Başbakanı Modi'nin Ukrayna Ziyareti Tarihi Bir Anı

Modi'nin Tarihi Ukrayna Ziyareti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretle tarih yazdı. Hint medyası, bu ziyareti "tarihi" olarak nitelendirirken, siyasi anlamda önemli gelişmelere işaret ettiğini belirtti.

Kiev'deki Görüşmeler

Modi, 1992'de iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin kurulmasından bu yana Ukrayna'ya yaptığı ilk ziyarette başkent Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. India Today, Modi'nin 6 hafta önce yaptığı Rusya ziyaretinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan çatışmasız sarılmasını ve daha sonrasında Zelenskiy ile olan kucaklaşmasını "Rusya ve Ukrayna'da iki sarılma hikayesi" başlığıyla duyurdu.

Hindistan'ın Duruşu

Hint medyasında, Modi'nin Zelenskiy ile kucaklaşması, Hindistan'ın Ukrayna ile dayanışma içinde olduğu mesajı olarak yorumlandı. Hindustan Times, Zelenskiy'nin Modi ziyaretine ilişkin Instagram paylaşımında "Bugün tarih yazıldı" ifadesine yer vererek, bu paylaşımın kısa sürede yaklaşık 2 milyon beğeni aldığını bildirdi.

Diplomatik Mesajlar

The Indian Express ise Modi'nin Ukrayna ziyaretinin üç önemli alanı işaret ettiğini, bunların Hindistan’ın Avrupa'daki yeri, diplomatik ilişkilerin derinleşmesi ve Yeni Delhi ile Kiev arasındaki gelişmeler olduğunu kaydetti. Ayrıca, Modi'nin barışa katkıda bulunma isteği, Hindistan'ın barış ve istikrara yönelik duruşunu vurguladı.

İmzalanan Belgeler

Ziyaret sırasında, Hindistan ve Ukrayna arasında toplamda dört belge imzalandı. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, bu ziyareti "dönüm noktası" olarak değerlendirdi. Modi, görüşmede "Hindistan proaktif şekilde katkıda bulunmaya hazır ve ben şahsen bir dost olarak oynayabileceğim bir rol var ise barışın sağlanması için bu rolü oynamayı çok isterim" açıklamasında bulundu.