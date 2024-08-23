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Hindistan Başbakanı Modi, Ukrayna'da Resmi Ziyarette Bulundu

Modi, Ukrayna'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Zelenskiy ile önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:48
Hindistan Başbakanı Modi, Ukrayna'da Resmi Ziyarette Bulundu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi Ukrayna'da

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi ziyaret amacıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e adım attı. Ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkiler için tarihi bir öneme sahip.

Kiev’de Karşılama Töreni

Ukrayna Demiryolu Şirketi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Modi'nin Kiev'deki demiryolu istasyonunda yetkililer tarafından karşılandığına dair görüntüler yer aldı.

Görüşmeler ve İşbirliği Anlaşmaları

Başbakan Modi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. Bu görüşmelerde ikili ve çok yönlü işbirlikleri ele alınacak ve iki ülke arasında birkaç önemli belgenin imzalanması bekleniyor.

Barış Mesajı

Başbakan Modi, Ukrayna'daki çatışmaların barışçıl yollarla çözüme kavuşması adına görüşlerini paylaşma fırsatını dört gözle beklediğini belirtti. "Bir dost ve ortak olarak bölgede barış ve istikrarın bir an önce geri gelmesini temenni ediyoruz." şeklinde ifadelerde bulundu.

Modi'nin Ukrayna'ya gerçekleştirdiği bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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