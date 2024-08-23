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Hindistan Başbakanı Modi, Ukrayna lideri Zelenskiy ile Barış Görüşmesi Yaptı

Modi, Ukrayna'nın bağımsızlık günü öncesinde barış için proaktif katkıda bulunma niyetini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 17:04
Hindistan Başbakanı Modi, Ukrayna lideri Zelenskiy ile Barış Görüşmesi Yaptı

Hindistan Başbakanı Modi'den Proaktif Barış Mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi ziyaretle geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

Modi, "Hindistan, Rusya-Ukrayna barış sürecine proaktif bir şekilde katkıda bulunmaya hazır" ifadesini kullandı. Görüşme sırasında taraflar, Rus saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar anısına yapılan "Deti (Çocuklar)" anıtına oyuncak bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Ukrayna-Hindistan İlişkileri ve Vurgular

Modi, bu ziyaretin, "Ukrayna-Hindistan ilişkilerinde tarihi bir gün" olduğunu belirtti ve Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü öncesinde kucaklayıcı dileklerde bulundu. Modi, "Bizim tarafımız barıştı. Sorunları çözmenin tek yolu diyalogdur" diyerek, Hindistan'ın barış müzakerelerine katkıda bulunma isteğini yineledi.

İmzalanan Anlaşmalar

Görüşme sonunda, Hindistan ve Ukrayna arasında sağlık, tarım, insani yardım ve kültür alanlarında 4 belge imzalandı. Zelenskiy, bu belgelerle birlikte iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçleneceğini ifade etti.

Hindistan'ın Destek Taahhüdü

Modi, "Hindistan, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıyı desteklemektedir" diyerek, insani yardımların devam edeceği taahhüdünde bulundu. "Kriz zamanlarında her zaman yanınızda olacağız" şeklindeki beyanlarıyla, Ukrayna halkının ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterileceğini vurguladı.

Zelenskiy ise, Modi’nin desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Hindistan’ın Ukrayna Barış Zirvesi’ne katılmasını umuyoruz" dedi.

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