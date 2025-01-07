Hindistan Büyükelçisi Pardeshi, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir etkinlikte yer aldı.

Büyükelçi Pardeshi, etkinlikte yaptığı konuşmada, Anadolu Ajansı'nın fotoğrafçılık alanındaki katkılarının yanı sıra, yıl boyunca çekilen etkileyici karelerin önemli bir kültürel miras oluşturduğunu vurguladı.

Bu yılın etkinliği, katılımcıların hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçılardan oluştuğu geniş bir yelpazeyi bünyesinde barındırıyor. Pardeshi'nin katılımı, Hindistan ve Türkiye arasındaki dostluğu pekiştiren bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Pardeshi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Doğal Yaşam ve Çevre", "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Pardeshi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Doğal Yaşam ve Çevre", "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.