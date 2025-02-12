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Hindistan'da 2023'te Müslümanları Hedef Alan Nefret Söylemi Yüzde 98,5 Arttı

Hindistan'da dini azınlıklara yönelik nefret söylemi, 2024'te 1165'e çıkarak yüzde 74,4 oranında arttı ve Müslümanlara odaklandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:28
Hindistan'da 2023'te Müslümanları Hedef Alan Nefret Söylemi Yüzde 98,5 Arttı

Hindistan'da Nefret Söylemi Alarm Veriyor

Hindistan'daki nefret söylemi, 2023'te 668 vaka ile kaydedilirken, 2024 yılına gelindiğinde bu sayı 1165'e yükseldi. Bu, yüzde 74,4 oranında bir artış anlamına geliyor ve bu vakaların yüzde 98,5'inin Müslümanları hedef aldığı tespit edildi.

Hindistan Nefret Söylemi Raporu

ABD merkezli India Hate Lab (IHL) tarafından yayımlanan rapora göre, bu dramatik artış, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) ve Hindu milliyetçi hareketlerinin ideolojik hedefleriyle doğrudan bağlantılı olarak yaşandı. Rapora göre, Hindistan'da 2024 yılında kaydedilen nefret söylemi vakalarının 1050'sinde Müslümanlar hedef alındı.

Sosyal Medya ve Nefret Söylemi

Nefret söylemlerinin 995'i sosyal medya platformları üzerinden yayıldı. Facebook öne çıkarak 495 video ile en fazla içerik paylaşımı yapan platform oldu. YouTube'da 211 video yer aldı. Ancak bu platformlar, topluluk kurallarına rağmen nefret içeriklerini engellemekte yetersiz kaldı.

Örneğin, Facebook’tan sadece 3 video kaldırıldı ve geri kalan yüzde 98,4'lük içerik platformda kaldı. BJP milletvekili T. Raja Singh’in proxy hesaplar ve destek grupları aracılığıyla sosyal medya üzerindeki varlığı devam etti.

Seçim Döneminde Nefret Söylemi Artışı

Hindistan'da 2024 genel seçimleri, nefret söylemi vakalarının artışında önemli rol oynadı. BJP liderleri, özellikle Başbakan Narendra Modi ve İçişleri Bakanı Amit Shah, sosyal medya üzerinden yaptıkları 266 azınlık karşıtı konuşma ile dikkat çekti. Bu konuşmalar, seçim kampanyaları sırasında çeşitli platformlar üzerinden yayıldı.

Başbakan Modi’nin seçim döneminde yaptığı 63 nefret söylemi içeren konuşma, raporda yer aldı. Nefret söylemleri genellikle Müslümanları "göçmenler" olarak nitelendiren ifadelerle doluydu.

BJP ve Nefret Söyleminin Yükselişi

2024 yılında politikacılar tarafından gerçekleştirilen 462 nefret söylemi olayının 452’sinin BJP yetkilileri tarafından yapıldığı belirlendi. Özellikle Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, 86 nefret söylemi içeren konuşmayla başı çekerken, Modi 63, Amit Shah da 52 konuşmayla onu takip etti.

BJP'nin nefret söyleminin yayılmasındaki etkisi sadece seçim dönemine özel kalmadı. Hindu milliyetçi grupların Müslümanlara ait dini yerlerin yıkımını talep etmesiyle birlikte, Modi’nin liderliğindeki BJP, Babri Camisi üzerine inşa edilen büyük Ram Tapınağı’nın açılışını gerçekleştirdi. Bu durum, nefret söylemlerinin artmasını körükledi, Müslümanlar ise Hindistan'daki varoluşsal bir tehdit olarak sunulmaya devam ediyor.

India Hate Lab, Washington merkezli Center for the Study of Organized Hate (CSOH) adlı düşünce kuruluşunun bir parçası olarak faaliyet gösteriyor.

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