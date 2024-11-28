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Hindistan'da 2024'te 1000'e Yakın Sahte Bomba İhbarı Yapıldı

Hindistan'da hava yolu şirketlerine 2024'te 1000'e yakın sahte bomba ihbarı yapıldı. Bu durum uçuşları olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 19:31
Hindistan'da 2024'te 1000'e Yakın Sahte Bomba İhbarı Yapıldı

Hindistan'daki Hava Yolu Şirketleri Sahte Bomba İhbarlarına Diken Üstünde

Hindistan'da hava yolu şirketlerine bu yıl boyunca 1000'e yakın asılsız bomba ihbarı yapıldığı bildirildi. Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Murlidhar Mohol, 2023'te 122 olarak kaydedilen asılsız bomba ihbarlarının sayısının 2024'te 994'e yükseldiğini açıkladı.

Resmi verilere göre, yapılan ihbarların 680'i yalnızca ekim ayında gerçekleşti. Bu durum, hava trafiğini olumsuz etkilemekte ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atmaktadır.

Bakan Mohol, asılsız ihbarların yarattığı sorunlara karşı bir acil durum planı hazırladıklarını belirtti. Bu plan, hava yolu şirketlerinin olumsuz etkilerle başa çıkmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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