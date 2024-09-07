Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hindistan'da Bina Çöktü: 5 Ölü, 24 Yaralı

Lucknow'da bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 20:36
Hindistan'da Bina Çöktü: 5 Ölü, 24 Yaralı

Hindistan'da Bina Çöktü!

Uttar Pradeş eyaletinin Lucknow kentinde 3 katlı bir bina çöktü, 5 kişi hayatını kaybetti ve 24 kişi yaralandı. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Olayın Detayları

NDTV'nin bildirdiğine göre, çöken bina antrepo olarak kullanılıyordu. Yetkililer, ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Olay sonrası bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, olayın nedenine dair henüz bir açıklamada bulunmadı.

Bu trajik olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları