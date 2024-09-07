Hindistan'da Bina Çöktü: 5 Ölü, 24 Yaralı

Hindistan'da Bina Çöktü!

Uttar Pradeş eyaletinin Lucknow kentinde 3 katlı bir bina çöktü, 5 kişi hayatını kaybetti ve 24 kişi yaralandı. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Olayın Detayları

NDTV'nin bildirdiğine göre, çöken bina antrepo olarak kullanılıyordu. Yetkililer, ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Olay sonrası bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, olayın nedenine dair henüz bir açıklamada bulunmadı.