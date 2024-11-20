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Hindistan'da BJP İttifakı Maharashtra Seçimlerinde Önde Görünüyor

Hindistan'da BJP'nin öncülüğündeki ittifak, Maharashtra seçimlerinde önde gidiyor; katılım oranı %58.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 21:00
Hindistan'da BJP İttifakı Maharashtra Seçimlerinde Önde Görünüyor

Hindistan'da İttifakın Başarısı

Hindistan'da yapılan sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Bharatiya Janata Partisi (BJP) öncülüğündeki ittifak, Maharashtra eyaletindeki parlamento seçimlerinde ciddi bir üstünlük sağladı.

Maharashtra Seçimleri

Maharashtra eyaleti, ülkenin finans başkenti olarak bilinen Mumbai kentine ev sahipliği yapıyor. Eyalet meclisine 288 milletvekili seçmek üzere milyonlarca seçmen oy kullandı. Resmi yetkililer, seçimdeki katılım oranını %58 olarak duyurdu.

BJP'nin Durumu

Sandık çıkış anketleri, iktidardaki BJP'nin liderliğindeki "Mahayuti" ittifakının mecliste çoğunluğu elinde bulunduracağını gösteriyor. Bu durum, partinin seçim stratejisinin ve halk desteğinin etkileyici bir şekilde işlediğini gözler önüne seriyor.

Jharkhand'daki Rekabet

Aynı zamanda, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Jharkhand eyaletinde de seçimler gerçekleştirildi. Burada da halk, eyalet meclisinin yeni üyelerini seçmek için oy kullandı. Sandık çıkış anketleri, ana muhalefetteki Kongre partisi ile birlikte hareket eden Jharkhand Mukti Morcha partisinin, BJP liderliğindeki ittifak ile sıkı bir rekabet içinde olduğunu ortaya koyuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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