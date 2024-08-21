Hindistan'da Cinsel İstismar Protestoları: Badlapur'daki İki Çocuk İçin Eylemler Düzenlendi

Hindistan'da Olaylar Büyüyor

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde, Badlapur şehrindeki bir anaokulunda iki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar olayı, ülkede büyük bir infiale neden oldu. Olayın ardından, binlerce kişi protesto gösterisi düzenlemek için sokaklara çıktı.

Protestolar ve Müdahaleler

Hindustan Times'ın haberine göre, geçen hafta meydana gelen olayda, dört yaşındaki iki küçük çocuk, bir anaokulu çalışanı tarafından istismara uğradı. Olayın ardından Badlapur’da düzenlenen protestolar sırasında, göstericiler demir yollarını kapatarak anaokuluna saldırdı. Göstericiler, protestolar esnasında polise taş ve sopa fırlatırken, polis de göstericilere copla müdahale etti. Çıkan çatışmalarda 25 polis memuru yaralandı ve 72 protestocu gözaltına alındı.

Eğitim ve İletişim Alanında Kesintiler

Yaşanan olaylar nedeniyle birçok okulda eğitim ve öğretime ara verilmiş, ayrıca şehirdeki internet hizmetleri de askıya alınmıştır.

Siyasi Tepkiler ve Genel Grev

Duruma ilişkin tepkiler çığ gibi büyürken, üç siyasi partinin oluşturduğu "Maha Vikas Aghadi (MVA)" koalisyonu 24 Ağustos’ta eyalet genelinde genel grev çağrısında bulundu.

Diğer Cinsel İstismar Vakaları

Son dönemde Hindistan genelinde artan cinsel istismar vakaları, toplumda derin bir rahatsızlık yaratmaktadır. Örneğin, Uttarakhand eyaletinde kaybolan bir hemşirenin cansız bedeni, kaybolmasından sembolik dokuz gün sonra bulundu ve otopsi sonucunda tecavüze uğradığı belirlendi. Ayrıca, Batı Bengal’in Kalküta şehrinde çalışan bir doktorun vücudunda ağır yara izleriyle yarı çıplak bir şekilde bulunması da büyük tepki topladı.

Bu olaylar, Hindistan genelinde cinsel istismara karşı artan duyarlılığı ve mücadele isteğini gözler önüne seriyor. Sosyal medyada yapılan çağrılarla birçok şehirde gösteriler düzenlenmeye devam etmektedir.