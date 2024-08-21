Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hindistan'da Cinsel İstismar Protestoları: Badlapur'daki İki Çocuk İçin Eylemler Düzenlendi

Hindistan'da bir anaokulunda cinsel istismara uğrayan iki kız çocuğu için geniş çaplı protestolar yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 17:47
Hindistan'da Cinsel İstismar Protestoları: Badlapur'daki İki Çocuk İçin Eylemler Düzenlendi

Hindistan'da Olaylar Büyüyor

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde, Badlapur şehrindeki bir anaokulunda iki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar olayı, ülkede büyük bir infiale neden oldu. Olayın ardından, binlerce kişi protesto gösterisi düzenlemek için sokaklara çıktı.

Protestolar ve Müdahaleler

Hindustan Times'ın haberine göre, geçen hafta meydana gelen olayda, dört yaşındaki iki küçük çocuk, bir anaokulu çalışanı tarafından istismara uğradı. Olayın ardından Badlapur’da düzenlenen protestolar sırasında, göstericiler demir yollarını kapatarak anaokuluna saldırdı. Göstericiler, protestolar esnasında polise taş ve sopa fırlatırken, polis de göstericilere copla müdahale etti. Çıkan çatışmalarda 25 polis memuru yaralandı ve 72 protestocu gözaltına alındı.

Eğitim ve İletişim Alanında Kesintiler

Yaşanan olaylar nedeniyle birçok okulda eğitim ve öğretime ara verilmiş, ayrıca şehirdeki internet hizmetleri de askıya alınmıştır.

Siyasi Tepkiler ve Genel Grev

Duruma ilişkin tepkiler çığ gibi büyürken, üç siyasi partinin oluşturduğu "Maha Vikas Aghadi (MVA)" koalisyonu 24 Ağustos’ta eyalet genelinde genel grev çağrısında bulundu.

Diğer Cinsel İstismar Vakaları

Son dönemde Hindistan genelinde artan cinsel istismar vakaları, toplumda derin bir rahatsızlık yaratmaktadır. Örneğin, Uttarakhand eyaletinde kaybolan bir hemşirenin cansız bedeni, kaybolmasından sembolik dokuz gün sonra bulundu ve otopsi sonucunda tecavüze uğradığı belirlendi. Ayrıca, Batı Bengal’in Kalküta şehrinde çalışan bir doktorun vücudunda ağır yara izleriyle yarı çıplak bir şekilde bulunması da büyük tepki topladı.

Bu olaylar, Hindistan genelinde cinsel istismara karşı artan duyarlılığı ve mücadele isteğini gözler önüne seriyor. Sosyal medyada yapılan çağrılarla birçok şehirde gösteriler düzenlenmeye devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!