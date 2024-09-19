DOLAR
34,06 0%
EURO
38,16 -0,53%
ALTIN
2.832,23 -1,1%
BITCOIN
2.112.537,54 -2,89%

Hindistan'da Dalitlere Yönelik Saldırı: 80 Ev Ateşe Verildi

Bihar'da Dalitlere ait 80 ev kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 12:03
Hindistan'da Dalitlere Yönelik Saldırı: 80 Ev Ateşe Verildi

Hindistan'da Dalitlere Yönelik Saldırı

Bihar eyaletinde, geleneksel kast sisteminin "dokunulmazları" olarak adlandırılan Dalitlere ait en az 80 ev hedef alındı. Olay, Nawada bölgesinde kimliği belirsiz yaklaşık 100 kişi tarafından gerçekleştirildi.

Olayın Ayrıntıları

İlk belirlemelere göre, bu saldırıda 21 ev tamamen yok olurken, 59 ev de hasar gördü. Emniyet yetkilileri, olayda yaralanan veya can kaybı yaşanan olmadığını bildirdi. Ayrıca, 15 şüpheli gözaltına alındı ve saldırının nedenleri üzerinde duruluyor.

Siyasi Tepkiler

Olayın ardından muhalefet liderleri, Hindistan Ulusal Kongresi Partisi (INC) Başkanı Mallikarjun Kharge, saldırıyı kınayarak Başbakan Narendra Modi yönetimini kritik bir şekilde Dalitlerin koruyamamakla suçladı. Eski Uttar Pradeş Başbakanı ve Bahujan Samaj Partisi (BSP) lideri Kumari Mayawati da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Dalitlerin maruz kaldığı bu tür şiddete karşı sert önlemler alınması ve mağdurlara destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kast Sistemi Üzerine Kısa Bilgi

Kast sistemi, toplumda tabakalaşmayı ve düzeni belirleyen eski bir yapıdır. Bu sistem, Brahminler, Kşatriyalar, Vaisyalar ve Sudralar olmak üzere dört ana sınıfa ayrılır. Dalitler ise, bu sistemin dışında kalan ve en alt sınıfı temsil eden bir grup olarak görülmektedir. Bu durumda, Dalitler özellikle sosyal etkileşimlerde ciddi kısıtlamalara maruz kalmakta, temel hak ve özgürlükleri kısıtlanmaktadır.

Sonuç

Dalitlere yönelik bu tür saldırılar, Hindistan'daki toplumsal sorunların bir yansıması olarak görülmektedir ve bu konudaki şiddetin durdurulması için yasal ve toplumsal önlemlerin alınması gerekmektedir.

İLGİLİ HABERLER

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep ve Çevresinde Gaziler Günü Törenleri Düzenlendi
2
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi Gözaltına Aldı
3
Hindistan'da Dalitlere Yönelik Saldırı: 80 Ev Ateşe Verildi
4
Endonezya'da 6 Milyon Vergi Mükellefinin Verileri Sızdı
5
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Soğuk Savaş Açıklaması
6
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi
7
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İzmir Valiliği'nde

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar