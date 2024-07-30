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Hindistan'da Demir Yolu Faciası: 2 Ölü, 20 Yaralı

Hindistan'ın doğusunda yük treninin yolcu trenine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 09:48
Hindistan'da Demir Yolu Faciası: 2 Ölü, 20 Yaralı

Hindistan'da Demir Yolu Kazası

Hindistan'ın doğu bölgesinde yaşanan bir demir yolu kazası, iki can kaybı ve 20 yaralıyla sonuçlandı. Kazanın, Jharkhand eyaletinin Charadharpur bölgesi civarında gerçekleştiği bildiriliyor.

Kaza Anı

Olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir yük treninin raydan çıkması ve ardından Howrah kentinden Mumbai'ye giden bir yolcu trenine çarpmasıyla meydana geldi. Yetkililer, yolcu trenindeki 18 vagonun da raydan çıktığını açıkladı.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Yardım ekipleri, olay yerine ulaşıp kurtarma çalışmalarına başladı. Yaralılar derhal hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yetkililer, kazanın detaylarına ilişkin soruşturmanın başlatıldığını belirtmektedir.

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